马时亨：中东「如瑞士稳定」说法不再 香港可转危为机吸引资金和人才

贸易发展局主席马时亨表示，香港可发挥「超级联系人」和「超级增值人」角色，以香港的专业服务及金融，帮助内地企业「出海」拓展国际市场，亦可为香港经济注入新动力。他认为中东局势不稳虽对营商及投资意欲构成负面影响，但香港应视为机遇，「转危为机」趁机吸引更多资金和人才。

马时亨今（19日）在电台节目表示，过往中东对于投资者而言有个说法，是投放资金「好似瑞士咁稳阵」，但近期局势显然已有变。当一些传统上被视为稳定的地区变得动荡，香港作为安全、稳定的国际金融中心，优势更为凸显。这正是吸纳资金和人才的机遇，他分析，「留意近期有多少外国政商领袖到访北京，就知道在不确定性中，大家都在寻找中国这份『确定性』，香港正处于这个有利位置。」

回顾60年转型 从轻工业到金融专业

马时亨又回顾贸发局60年的发展，指过去贸发局主力推广塑胶花、成衣、电子产品等轻工业，到90年代香港转型为金融中心，贸发局亦随之将重心转向推广金融、法律、会计等专业服务业，并于2007年创办首届「亚洲金融论坛」。

助内企「出海」 发挥超级增值人作用

他指近十年，香港再次迎来转变。随着内地企业实力增强，「出海」需求日益殷切。协助内地企业，正正发挥了香港的关键作用。而协助内企「出海」，亦能为香港带来实质经济效益。他举例，近期一家中国500强企业决定利用香港作为「出海」基地，随即需要在港租赁办公室、招聘员工，并寻求各类专业服务支援。「这些举动都直接惠及香港经济，巩固我们作为『超级增值人』的地位。」

为应对内地企业需求，贸发局推出「出海全球通」一站式平台，提供四大范畴支援，涵盖金融、法律、会计、品牌推广等八大领域。马时亨认为，内地企业最需要的，正是与国际接轨的专业服务，特别是金融服务。

放眼全球市场 精准布局新兴地区

目前，贸发局在全球设有51个办事处，内地则有13个。展望未来，贸发局将采取更具战略性的布局。马时亨透露，除东盟市场外，正积极评估在中亚、非洲、南美（如秘鲁、智利）及东欧（如匈牙利）等潜力市场的资源投入。他强调资源有限，必须精准分配：「例如我已要求美国办事处的同事，将更多资源投放到南美等新兴市场。」

吁积极迎接新浪潮不能守株待兔

马时亨指，电动车、生物医药、创新科技等领域，都涌现大量有潜力「出海」的内地企业。预期未来数十年均属内企「出海」时期，形容有无限商机，香港各行各业都应积极迎接这个新浪潮，不能守株待兔，应思考如何配合内地企业，发挥香港优势。

他又笑言，面对「不出海，就出局」的市场趋势，贸发局乐意成为内地企业最可靠的伙伴，并期望政府能给予更多资源，支持贸发局的工作。

他总结，对香港贸易中心的地位充满信心，但前提是整个社会都必须「走多一步」，积极求进。「在这个竞争激烈的世界，『躺平』是绝对不可行的。」

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