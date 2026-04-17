邓炳强致函《华尔街日报》斥失实 重申黎智英经公平审讯定罪 财产没收符国际惯例

保安局局长邓炳强今日（17日）去信《华尔街日报》，批评该报昨日（16日）刊登的一篇题为〈Now China Is Taking Jimmy Lai’s Property〉的文章失实，指该记者再次提出早已被反复驳斥及揭穿为假新闻的失控指控，是意图诋毁中国及香港特别行政区。

黎案审讯公平 其本人亦不上诉

邓炳强在信中重申，香港是法治社会，黎智英经过公平、公正、公开的审讯后，被裁定犯下危害国家安全的罪行。法院颁布的裁决和判刑，均附有详尽理据并有大量证据支持，而黎智英亦选择不上诉。

他又指，根据香港法律，律政司司长可向法院申请没收财产，而法院亦只有在信纳待没收的财产符合相关条件后，方可颁令。而向法院申请没收令是打击严重罪行和保障公众利益的有效方法之一，世界各地普遍设有没收与罪行相关财产的法律及机制。美国法律亦订明，参与恐怖活动的人士，其所有财产一般均可被没收。

94%美商对港法治有信心

邓炳强亦列举例证，指在智库菲沙研究所（Fraser Institute）2025年的年度报告中，香港再度获评为全球最自由的经济体；香港与纽约、伦敦并列，继续位居全球三大国际金融中心；香港美国商会今年的商业信心调查显示，94%的受访会员对香港的法治抱持信心。在地缘政治冲突和不确定性之中，这些事实充分说明了香港作为商业和投资者安全港的吸引力。