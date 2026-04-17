反修例特别更生项目｜低调进行成效显著 邓炳强：未有参加计划人士再被捕
更新时间：17:33 2026-04-17 HKT
发布时间：17:33 2026-04-17 HKT
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政府为反修例事件被捕而未被检控青年推出「特别项目」，在检控以外提供更生机会。今日（17日）立法会财务委员会特别会议上，民建联叶傲冬关注有多少青年已参加及完成计划，并获得更生机会。保安局局长邓炳强回应称，该计划过去两年低调进行，进展顺利，希望让社会更多人知悉此项目，让更多人参与。
暂时未有参加计划人士再被拘捕
邓炳强指，暂时未有参加计划人士再被拘捕，并称计划成效非常显著，许多参与者在计划结束后向他撰写感想，内容提到当日如何受人煽惑，如今悔不当初。
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少部分人试图寻参与者 作出骚扰和威吓
邓炳强表示，计划引起少部分人试图寻找参与者，对他们作出骚扰和威吓，试图令计划失败，认为公开有关资料不一定是好事。
邓炳强解释称，「特别项目」的用意是希望让被捕而未被检控人士更认识国情，理解国家安全情况，并给予他们一个机会了解事件。若参与者真心懊悔，当局希望以法庭以外的方式处理，强调所有活动必须在法律框架下进行。
记者：曹露尹
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