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再有议员「搭错线」 严刚错问低碳绿色科研基金 谢展寰即场提醒为下节答题｜Kelly Online

政情
更新时间：18:13 2026-04-15 HKT
发布时间：18:13 2026-04-15 HKT

立法会财务委员会今（15日）举行特别会议讨论食物安全及环境衞生，再有议员「摆乌龙」。商界（第三）严刚在会上就跟进问题发言时，将原应在下一节环境及生态部分，提出关于低碳绿色科研基金的问题，在此节会议提问，遭环境及生态局局长谢展寰提醒此为下一节问题。

严刚提问绿色基金 谢展寰：呢条系下一节问题

在财委会特别会议第十一节尾声，严刚表示，低碳绿色科研基金设立6年，所注资的4亿元基金至今只批出1.71亿，只占了四成，询问当中原因为何。而业界反映，是否当局宣传未足够吸引业界重视，或是审批条件严格，导致现时批出率只是四成。

严刚提问后，财委会副主席陈克勤未有察觉，向政府方示意作答。谢展寰随即表示「我谂呢条问题系下一节嘅问题」。陈克勤遂称「系呀，我未...你哋留翻下一次答」，并向严刚表示「你可能要系下一节先（问）」。严刚知悉后连声道歉。

议员于会议中「搭错线」非新鲜事，选委界楼家强上月亦曾在工务小组事务委员会「摆乌龙」，于首节会议讲错第二节议题，最后被刚病愈的委员会主席陈绍雄无奈纠正。

相关新闻：楼家强工务小组发言「搭错线」 讲东涌变讲茶果岭？ 病愈主席陈绍雄无奈纠正｜Kelly Online

记者：曹露尹

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