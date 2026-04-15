国安教育日︱周霁：维护国家安全没有局外人 香港市民既是国安受益者也是守护者

中联办主任周霁今早（15日）出席国安教育日开幕典礼暨主题讲座，致辞时表示，当今世界变乱交织，一些国家和地区战火纷飞，香港安定祥和的良好局面来之不易，值得社会倍加珍惜，未来要进一步增强各界维护国家安全的意识，强调维护国家安全没有局外人，每个香港市民既是国家安全的受益者，也是当好国家安全的守护者，相信特区能以创新方式开展国家安全教育，让维护国安人人有责的理念，更加深入人心，在全社会形成维护国家安全的强大合力。

要筑牢香港高质量发展安全屏障

他续称，安全是发展的前提，发展是安全的保障，未来要进一步筑牢香港高质量发展的安全屏障，相信特区一定能更好统筹发展和安全，全方位筑牢维护国家安全屏障，以新发展格局保障高质量发展、高水平开放，以香港自身更好发展，为国家民族复兴伟业作出新的更大贡献。

他又称，维护国家安全只有进行没有完成时，近年特区持续完善维护国家安全的法律制度，有力开展维护国家安全的执法，依法打击危害国家安全的犯罪，依法公正审理危害国家安全的案件，形容特区维护国家安全工作始终在法治的轨道上进行。

董经纬：维护国安只有一国之责没两制之分

中央驻港国安公署署长董经纬致辞时称，实现安全发展必须坚决守住国家安全底线，维护国家主权安全发展利益，是「一国两制」方针的最高原则，又称当前世界变乱交织地缘冲突日益加剧，香港背靠强大祖国，强化治理效能，安全红利不断释放，良政善治焕发新貌，认为香港维护国家安全只有一国之责，没有两制之分，目标就是发挥「一国两制」优势，维护国家主权安全发展利益，保持香港长期繁荣稳定。

他续称，实现安全发展必须坚定践行国家法制，依法治理是最可靠最稳定的治理，香港历史性完成《基本法》第23条立法，持续完善香港本地维护国家安全的法律制度，有力开展维护国家安全执法和司法，打击反中乱港份子方面，取得历史性突破，外部势力的嚣张气焰得到极大遏制，扎实推进国家安全宣传教育，全社会形成维护国家安全强大合力。

他指香港正在制定首个五年规划，全面对接国家发展战略，深度融入和服务国家发展大局，为香港长远发展提供稳定预期，要以总体国家安全观为指导，牢牢把握「一国两制」下维护国家安全的实践要求，把安全贯彻发展各领域全过程，时刻警惕各种风险隐患。

崔建春：坚持统筹发展和安全是应对外部风险的压舱石

外交部驻港特派员崔建春致辞时表示，今天的世界百年变局加速演进，变革动乱相互交织，战争冲突此起彼伏，人类和平与发展的事业走到了新的十字路口，面对全球经济复苏乏力，保护主义抬头，中国坚持包容性经济全球化方向，面对动荡复杂的国际形势，坚持统筹发展和安全，既是对香港应对外部风险挑战的压舱石，也是主动对接国家「十五五」规划，全力拼经济谋发展、惠民生的信心源。

他指一个安全稳定、可预期的香港，才能在变局中为资金避险，为创新动能，为人才筑梦，为文明搭桥，才能更好的发挥背靠祖国，联通世界的独特优势，更好融入和服务国家发展大局，实现长期繁荣稳定。

记者：郭咏欣

摄影；苏正谦

相关新闻：

国安教育日︱夏宝龙：一时安全不等于「永远安全」 大埔火灾后别有用心人士将灾情政治化

