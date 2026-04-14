篮球博彩叫停︱林琳认同暂缓助打击非法赌博 体现稳健谨慎施政态度

消息指，政府需研究美国近年盛行的预测市场（Prediction Market）平台，对篮球博彩的影响，要求马会暂停推行篮球博彩。博彩及奖券事务委员会委员、立法会议员林琳今日（14日）赞同该审慎决定，认为在未完成全面风险评估前率先暂缓推行篮球博彩，符合打击非法外围赌博的核心方向，亦是政府顾及公众利益、负责务实的做法。

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新兴预测市场易被不法分子利用

林琳指出，虽然篮球博彩的相关法例已获通过，但目前各类新兴预测市场发展迅速，当中存在不少监管漏洞，若管理不善，或会被不法分子利用以助长非法赌博。她认为，政府先行暂缓计划并进行全面评估，充分体现了稳健谨慎的施政态度，是负责且务实的做法。

林琳强调，香港一直严厉打击非法外围赌博，以保障社会安定和市民的财产安全，今次决定正与此目标一致。她认为，必须先做好风险评估、健全监管机制，确保各类风险可控，其后再推进合法的体育博彩，才能有效规范市场，杜绝非法赌博渠道。

林琳表示，将继续跟进相关评估工作，并配合政府完善监管安排，以推动合法体育博彩在适当时候能有序开展。她同时呼吁市民，任何在未获批准的预测市场参与体育下注均属非法赌博，切勿以身试法。