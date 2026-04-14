大棋盘︱渣马研分两日举行 封路安排费思量

今年渣打香港马拉松报名人数创新高，约12万人报名，惟名额维持在7.4万个，不少资深「跑友」抱怨未能中签，无奈缺席这场一年一度的体育盛事。香港田径总会早前表示，会考虑和研究仿效海外赛事，将比赛分成两日举行，以容纳更多参赛者。不过背后考虑因素不少，包括市民对连续两日封路的接受程度、不同部门配合等。

文体旅局局长罗淑佩本月初受访时说，需小心谨慎考虑全马赛事是否分两日举行，但认为半马、10公里赛可考虑；也要思考田总是否有能力及预算，以及市民意见，「星期六都要封路是否可接受呢？」她指局方一直跟田总讨论，路线及赛期会交由田总考虑，希望月内有初步建议予社会讨论。至于会否改变全马路线，终点设在启德体育园，罗淑佩指中九龙绕道上落幅度比西隧更大，跑手容易「撞墙」，言下之意即不用考虑。

学者指可推广城市软实力

目前马拉松大满贯有「七大马」，其中伦敦马拉松每年吸引数以十万计跑手报名、中签率极低，主办方正酝酿改革推出横跨周末两日的赛事，倘顺利落实，总参赛人数将由现时约5万人大升至10万人，势必超越纽约马拉松，成为全球规模最大的全马赛事。

对于分两日举办香港马拉松，业界和政圈乐见其成，教大健康与体育学系高级讲师雷雄德认为，从推广全民健身、城市宣传角度，绝对值得支持，因马拉松属参与性运动，与七榄等观赏性运动不同，「看球赛你不会健康了很多，但跑完步之后，整个人的健康就会好了」。他说社会共识是倾向支持分两日举行，无论是营造热闹气氛，抑或向海外跑手说好香港、推广城市软实力等，正面价值比一日赛事多。

至于具体安排，雷雄德建议一日集中办全马赛事，半马或10公里赛事则安排在另一日，以分散路段。不过他坦言，最大困难在于运输部门是否愿意配合封路，当局始终要平衡道路使用者的利益。

据闻，田总已成立小组研究不同方案，预料本月或下月向政府提交建议。知情人士指，至今未敲定是否分两日举行赛事，最大考虑是交通和封路问题，始终周六也有部分打工仔须上班，要兼顾对民生的影响，也要考虑路线设计，满足参加者希望跑大桥、高速公路等具特色路段。

马拉松常客、经民联文体旅委员会主席陆瀚民认为，分两日举行能让更多跑手参与，特别是吸引更多海外跑手来港，又指10公里与半马、全马赛事起点路线并不同，前者主要使用东廊，后两者主要使用西九龙公路，相信只要赛事时间安排得宜，可尽量减低对交通影响。他强调，「跑手旅客」消费能力普遍属中高客群，且倾向在港过夜消费，能为旅游及餐饮业带来显著的经济效益。

香港马拉松2016年开始已升格为金级道路赛事，但要跻身大满贯之列，似乎仍有一段距离，包括须把赛事精英化、完善赛道及相关配套等。知情人士说，大满贯赛事名额僧多粥少，贵精不贵多，个别赛事更设有指定成绩的高入场门槛，若香港马拉松名额大增，相对地赛事便不够精英化；同时要吸引更多顶级职业跑手落场，这方面要看田总能否「重金」吸引海外跑手来港。

聂风