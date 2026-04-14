篮球博彩叫停︱议员认同有风险需暂缓：法例已订立 条件成熟再推无障碍

消息指，政府需研究美国近年盛行的预测市场（Prediction Market）平台，对篮球博彩的影响，要求马会暂停推行篮球博彩。有立法会议员认为，相关法例已订立，当条件成熟再推篮球博彩时便无法律障碍，认同目前预测市场变化大，有一定风险需要审慎研究。

预测市场最早赌教宗选举

预测市场最早可追溯至十六世纪前欧洲，市场就教宗选举开赌，而现在则容许用户就政治、经济及体育等事件结果进行交易。预测市场与一般网上博彩公司开盘不同，预测市场没有庄家，只是用户之间互相买卖，合约在结果揭晓前可以随时买卖，假设你买入某队球队夺冠合约后改变看法，可以售出合约止蚀，又或在价格上升时卖出获利。

美军2.28前攻打伊朗近9千万美元投注

今年美伊战事是年轻投资者参与程度最高的一场战争，当中针对「美国在2月28日前攻伊朗」投注额达8,965万美元，开战前数日彩池单位价格介乎0.1至0.3美元，相当于赔率333%至900%。

而美国总统特朗普在3月23日发帖宣布与伊朗举行了「富有成效」的对话，并暂停对当地能源设施的打击前，金融市场及预测市场竟率先出现极不寻常的巨额交易，包括在预测平台Polymarket上，有3个帐户精准押注该周伊朗停火的时间点，获利逾60万美元。白宫随即于3月24日紧急向全体员工发出电邮，警告切勿利用职权进行投机炒卖。

议员：预测市场赌风盛 先研究无可厚非

立法会《2025年博彩税（修订）条例草案》法案委员会主席、金融界议员陈振英表示，立法会已完成审议工作，令本港有条件可以推出篮球博彩，而看到近来预测市场对赌风气盛行，政府需作研究亦无可厚非，希望政府亦要继续多管齐下打击非法外围博彩，且做好相关的教育工作。

委员会委员、选委界吴杰庄解释，预测市场多以加密货币交易，世界各地没有相应的监管制度，很多时彩池金额大，传统金融机构无法监管情况，认同有一定风险，政府在目前先作研究属正确，以审慎处理在港博彩活动。

记者：郭咏欣