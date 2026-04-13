独家︱篮球博彩突叫停 政府忧助长预测市场非法赌博 马会：尊重决定

去年《财政预算案》首次提出探讨开放篮球博彩，立法会之后于去年9月三读通过《2025年博彩税(修订)条例草案》，并向马会发营运牌照，原料最快今年9月推出。《星岛头条》接获独家消息指，政府最新通知马会，需暂停推行篮球博彩活动。

消息透露，今日（13日）傍晚马会与遴选会员召开会议，席间提到原定于今年推出的篮球博彩需暂停，因接获政府通知，需研究美国近期非常盛行的预测市场（Prediction Market）平台，对篮球博彩影响。至于有否推行时间表，消息人士引述马会简介称暂时没有，一切需待政府安排，才有下一步行动。

民青局：预测市场下注体育项目属非法赌博

民政及青年事务局发言人回复《星岛头条》查询时称，基于最新形势，作为负责任的政府，有必要更深入研究此新兴模式及平台的运作，为保障公众利益免受损害，在尚未具备成熟条件之前，应停止推进新博彩项目。发言人强调，如香港有人在预测市场的体育项目下注，属于非法赌博。

发言人续称，资料显示预测市场在2025年的交易量达640亿美元，较2024年的160亿美元增长300%；每月交易量则由2024年初的少于1亿美元，增加至2025年底的超过130亿美元。预测市场的急速发展，可能会对博彩市场带来相当多不确定性。预测市场的每月交易量估计会在2030年再增加五倍，其中超过四成将会与体育有关。

发言人称，政府一贯的政策是不鼓励赌博，若在目前情况下推出篮球博彩，很大机会吸引更多人注意及参与预测市场的非法赌博，间接助长非法市场。

马会：尊重政府决定

香港赛马会回复称，会尊重特区政府的决定，并愿意配合有关工作，将等待特区政府就篮球博彩牌照申请作出进一步指示。

预测市场无庄家 仅用户间买卖

预测市场平台近年发展迅速，用户可就政治、经济及体育等事件结果进行交易，由于大量交易量来自体育赛事相关合约，市场亦常将这些平台与体育博彩企业作比较。不过与一般网上博彩公司开盘不同，预测市场没有庄家，只是用户之间互相买卖，合约在结果揭晓前可以随时买卖。

马会建议将篮球博彩合法化多年，以多管齐下方式处理非法赌博活动。马会早前委托顾问调查指，单是前年本港的非法篮球博彩投注额已达700亿至900亿元，据了解，马会相信开设篮球博彩后可从非法渠道夺回三、四成投注额，每年为政府库房带来15亿元税收，但要几年时间运作成熟才可做到。

去年《财政预算案》首提出探讨规范篮球博彩活动后，马会即就做法向政府提意见，立法会于去年9月三读通过《2025年博彩税（修订）条例草案》，并向马会发营运牌照。

马会开发系统原订需时一年，估计最快可在今年9月起的新年度开始，配合NBA赛季在10月开始，以及9月底举行的季前赛。目前暂停推行，未知篮球博彩何时可再推，但法例已通过，相信时机成熟时，可更快推出。

记者：郭咏欣