中环海滨活动空间完成新一轮招标 何文尧：反应理想胜预期

红磡新海滨正式向公众开放，成为维港沿岸全新公共空间，最大亮点为270度无遮挡环抱维港景观。同时，中环海滨活动空间完成新一轮招标，加入多项完善管理条款。海滨事务委员会主席何文尧表示，招标反应颇为理想，较预期为好。

新租约「加辣」实为堵塞漏洞

何文尧今（11日）在电台节目表示，政府是次为中环海滨活动空间的招标加入多项新条款，市场初期反应认为是「加辣」，但实际目的是堵塞过往经验中的漏洞。新租约有多项「完善管理」改动，包括：租期由3年增至5年，鼓励营运商作更长远投资；若连续三日或以上没有活动，必须开放不少于三分之一的空间予公众免费使用，避免资源浪费；以及强化承租人监管角色，订立预警及沟通机制，确保业主（发展局）能迅速介入处理突发事件。

何文尧指，中环海滨活动空间的发展是「无心插柳柳成荫」，现时已成为「城市经济的招牌活动」举办地，其优越位置、畅达性、空间规模和背景，无论对市民、游客及访客均极具吸引力，造就多项城市标志性经济活动。政府高度重视该空间的发展，任何改动均旨在提升市民体验及完善管理。

红磡新海滨「有惊喜」低成本高效益

随着维港海滨下一个里程碑聚焦九龙，当局以「先驳通，再优化」为核心策略，目标在2028年或之前将两岸海滨总长度延伸至34公里，并以红磡及东九龙为重点发展区域，务求在拓展公共空间与引入多元化商业及文化活动之间取得平衡。

新近开放的红磡新海滨长廊，前身为铁路货柜码头，可270度环回观看维港景致。何文尧形容营运商的表现「有惊喜」，特别赞扬营运商从北京邀请书法家题字，将巨大的「红磡」二字印于地台上，认为这是「成本不高但效益极高」的设计，成功为海滨注入文化气质，创造了标志性景观。他透露营运商计划引入更多结合科技与文化的艺术装置、多功能表演场地、文创空间、宠物公园、光影表演及市集，打造风格独树一帜的多元化活动场域。

对于红磡的长远规划，何文尧表示委员会总体上支持政府将该区连同红磡站周边，发展成集游艇泊位、商业大楼及多元化设施于一体的新地标。他强调，即使引入商业元素，亦必须确保海滨的畅达性，让普通市民也能充分享受海滨空间，而非仅服务于特定消费群体。

须打通九龙海滨三大「断裂位」

要实现九龙海滨的全面贯通，必须解决东九龙沿岸海心公园鱼尾石、翔龍湾对开臨海煤气设施及青洲英泥码头的三个「断裂位」。他指，海心公园的海岸线，是维港范围内唯一的「自然海岸线」，必须予以保留。现时樽颈在于通道有高低落差，对轮椅及跑步人士不便。何文尧认为只需透过增设清晰标志、改善通道平整度等「轻型工程」，即可基本实现连接。

至于翔龍湾煤气设施，政府正与持份者紧密沟通，且收到的信息「都是正面的」，有信心能找到方案，在兼顾煤气公司运作的同时，开放通道予公众穿行。但青洲英泥码头是三个断裂点中最困难的一环，因工业大厦业权已分散，且地契赋予其海面使用权。现时正有上、中、下三策：上策是推动地段重建，借机开通24小时公众通道；若不可行，则考虑改善内陆行人道连接；最后手段则是考虑动用经修订的《保护海港条例》，参考东岸公园板道的经验，兴建板道或开合桥绕过障碍。

坚尼地城新海旁研不同方案改善「人车争路」

另外，针对坚尼地城新海旁打卡热点常出现「人车争路」的危险情况，何文尧透露政府正研究不同方案，包括在不填海的前提下改善，或在必要时动用《保护海港条例》的简化机制，进行小型填海工程以加阔路面或兴建板道。他重申，填海永远是「最后的手段」，委员会始终坚守保护维港的理念。

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