立法会出席率统计︱「合理缺席理由」界线紧 肠胃炎、伤风无豁免 资深议员也中招

立法会上任百日，《星岛》整理90名议员各类会议出席率，发现不少人包括资深议员，在首3个多月内曾经在非「合理理由」下缺席会议。细问之下，方发现多人因医疗需要缺席会议，但通报后不被视为「合理缺席理由」，无法撇除在出席率的计算中。

守则订明「严重疾病」才算合理缺席理由

《立法会议员守则》规定，议员如因公务或健康等理由而未能出席会议，须在会议开始前通知秘书处并说明原因，如获主席信纳为合理理由，该次会议将不会被计算在出席率统计的基数内，例如出席中央安排的会议、立法会或特区政府安排的活动、红白二事等。

医疗方面，严重疾病或受伤才算是「合理缺席理由」，例如2月在澳洲因病住院无法回港的选委界陈绍雄，缺席了农历新年起，至3月20日的所有会议，但由于告假获批，所有会议出席率仍为100%。换言之，一般疾病或医疗需要，很大机会不符「合理缺席理由」定义，需被扣减出席率。

最资深议员之一、民建联陈克勤在大会「全勤」，唯独他在3月27日连续缺席了保安事务委员会、内委会及财委会会议。陈克勤回复《星岛》查询指，当日因肠胃炎无法出席会议，已向秘书处通报，不清楚为何没被视为「有合理理由缺席」。

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陈振英：引入「合理缺席理由」已属人性化处理

同样情况出现在另一资深议员、经民联党魁吴永嘉身上。他身兼行管会成员，2月9日的行管会会议未能出席，由于至今只举行两次会议，出席率只得50%，颇为显眼。吴永嘉解释，当日有医疗覆诊，早在会议日程安排之前已预约，无法更改，只能缺席会议，亦已向秘书处通报。

内会主席、总协调人陈振英表示，其实本届立法会《守则》已经人性化处理，上届议会无论任何理由，只要缺席会议一律计算在出席率中，今届引入「合理缺席理由」，是希望将必须缺席会议的「重大事务」区分出来，界线宜紧不宜松，因此若非去到很重大的医疗需要，例如住院、怀孕分娩等，相信大主席都不会批准。

他又指，若议员患一般常规疾病，实际上又妨碍到出席会议，须自行衡量是否出席。他举例，今届有议员曾在事务委员会会议当日病倒，但仍坚持到会议室先报到，委托同僚代为转达问题后，回议办休息观看直播，再记录跟进，「你可以自己向选民交代，话我𠮶日真系病咗出席唔到，但若果一般伤风感冒都计落去（合理缺席理由），咁守则就无咩意思。」

记者：郭文卓、林剑