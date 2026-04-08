入境处长郭俊峰获延任至明年6月30日 感谢中央及特首信任 政府：便利管理层顺利交接

《星岛》政情专栏「大棋盘」今日（8日）报道，达57岁退休之龄的入境事务处处长郭俊峰获延任，最少至本届政府任期完结，即明年6月30日。政府下午公布，郭俊峰将于2026年4月9日达退休年龄，他已获延任至2027年6月30日。政府发言人表示：「郭俊峰处长获延任，目的是便利入境事务处管理层顺利交接。」

对获延任处长，郭俊峰感谢中央政府、行政长官及特区政府的信任，并表示会继续努力，带领入境处为市民提供更优质的服务。郭俊峰今早出席香港律师会新会址开幕，被传媒追问时说：「可以为市民服务都是高兴的」。

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郭俊峰本周「牛一」 达57岁退休之龄

本港纪律部队首长一般在57岁退休，1969年出生的郭俊峰本周「牛一」，换言之已届退休之龄。不过，纪律部队首长退休「死线」并非铁板一块，特区政府于2023年曾以便利警队管理层顺利交接为由，为当时已达退休年龄的时任警务处处长萧泽颐延任两年。

政圈早前有传郭俊峰将卸任，但《星岛》获悉，郭俊峰将「再坐一会」，目的是让入境处管理层有更多时间作出更好交接，而其个人意愿是不想做得太久，因此只希望延任至本届政府任期完结。