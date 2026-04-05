国安教育日︱罗淑佩：创作者需由心而发尊重国安 有深入了解便毋须忧虑「踩地雷」变软对抗

本月中将迎来全民国家安全教育日。文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（5日）在电视节目《讲清讲楚》中表示，香港的创作土壤仍然肥沃，艺术工作者只要对国家安全有深入了解，便不需过份担忧。她强调，创作者需由心而发尊重及保护国家安全，当局会「听其言，观其行」，观察创作者在不同平台的表达，以建立信心。

罗淑佩：政府将「听其言观其行」

罗淑佩指，随着国家安全教育日推行多年，社会应时刻保持警惕，并期望国家安全意识能融入日常生活，令界线更容易拿捏。她认为沟通至为重要，艺术创作者毋须害怕创作空间不足，或轻易触碰到法律「地雷」。罗淑佩强调，只要对《国安法》法律条文有深入认识，便不必过份担忧。她形容「香港创作的土壤仍是肥沃」，但前提是必须守法。

对于有意见担心，一旦被视为「软对抗」，将永远无法在香港继续创作。罗淑佩回应指，创作者需由心而发保护香港、尊重国家安全。她形容香港目前的安全环境得来不易，若有此共识，将有助日后沟通。至于如何让当局了解创作者已有此共识，罗淑佩表示，可以「听其言，观其行」。她称，大家会在不同空间及平台表达想法，这将有助建立外界对其信心。

五年协议确保香港能成巴塞尔艺术展亚洲唯一展会

罗淑佩表示，今年首季访港旅客达1431万人次，按年上升17%，单计3月份亦录得435万旅客，按年上升14%，证明「艺术三月」等盛事有效吸引旅客。她解释，「艺术三月」期间举办的巴塞尔艺术展及LIV Golf等国际级盛事，成功吸引大批旅客，当中3月份的海外旅客占比更从去年的25%，微升至27%。她以巴塞尔艺术展为例，今年录得91,500人次入场，根据过往经验，当中三至四成为海外旅客，证明盛事对吸引高端旅客访港有极大帮助。

政府早前宣布与巴塞尔艺术展签订五年合作协议。罗淑佩解释，由于一直有其他城市希望争取主办，该协议能带来确定性，避免因场地或档期等年度协商问题，而令活动有机会移师别处。她强调，协议确保香港能成为巴塞尔艺术展亚洲唯一展会，吸引亚太区收藏家每年固定来港。虽然涉及商业考虑，她未有透露政府具体的资助金额，但表示付出绝对值得，因活动能为酒店、餐饮、物流以至保安等行业带来庞大收益及就业机会。未来，双方会探讨扩大展会规模，「可以做几大就做几大」，并加强社区艺术推广及教育工作。