发展局及辖下部门扬威日内瓦发明展夺36奖项 已陆续应用在工务工程中

发展局局长宁汉豪在网志表示，发展局及辖下部门一直不遗余力，积极研发及应用创新科技，致力提升公共服务质素和效率，改善成本效益。最新参与第五十一届日内瓦国际发明展，合共夺得36项奖项，获奖数目创历年新高，成绩令人鼓舞。其中，香港特区政府部门更首次获颁最高荣誉之一的「沙特阿拉伯王国教育部—沙特创新卓越奖」，成绩骄人。

发展局副秘书长（工务）何英杰指，一年一度的日内瓦国际发明展是全球规模最大的发明展览会之一，发展局团队及工务部门包括渠务署、土木工程拓展署、屋宇署、水务署、机电工程署和路政署，在今届发明展共展出36个项目，荣获36项奖项，包括1项沙特阿拉伯王国教育部—沙特创新卓越奖、7项评审团嘉许金奖、13项金奖、11项银奖及4项铜奖。不少获奖项目涵盖人工智能、机械人和无人机及其他先进技术，充分体现部门如何将创新科技转化为实际应用，而这些崭新方案亦获得国际认可。

渠务署和内地专业团队共同研发的「百变探哥」全地形渠道检测机械人，首获「沙特创新卓越奖」，亦是香港特区政府部门首次获得该项殊荣。

「百变探哥」获「沙特创新卓越奖」

渠务署工程师（排水系统策划）黄卓悦表示，「百变探哥」是一款遥控履带式全地形渠道检测机械人，可灵活适应复杂多变的地下地形并稳定运行，配备高清可变焦镜头、雷射探测与测距装置及强力照明系统，能全面采集视觉与空间数据，监测密闭空间内的空气质量。所有检测数据均可自动上传至人工智能驱动评估平台，实时分析并快速生成检测报告，精准识别潜在问题，而工程人员只需留在地面安全位置遥距操作，确保检测工作更安全和高效。

获得评审团嘉许金奖的包括有水务署与明兴水务渠务工程有限公司共同研发的烧焊机械人「智管焊」，及土木工程拓展署自主研发的「人工智能山泥倾泻警告系统」等。

机电工程署在今届日内瓦发明展获得11个奖项，其中一个金奖项目，是用于密闭空间巡查的机械狗队。机电工程署工程师（保安工程／渠务服务）梁其健指，每只机械狗安装了不同传感器，例如气体监测仪、热像仪及摄影机等，能在复杂地形和环境进行巡查和风险评估。

宁汉豪表示，欣悉各得奖项目已陆续应用于政府部门及工务工程当中，并会逐步推展至业界及私人工程。配合全速迈进科技转型的新时代，发展局会继续积极推动业界更广泛应用创新科技，为行业变革及升级注入强大动力，推动「新质生产力」发展，共同打造香港成为国际基建中心，助力国家高质量发展，更好融入和服务国家发展大局。

