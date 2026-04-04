小学生写信盼见「安仔」和「熊仔」 邓炳强带队惊喜现身 与同学互动大派礼物｜Kelly Online

保安局局长邓炳强今日（4日）在社交平台发布影片，片中保良局林文灿小学的同学因为非常喜欢保安局的吉祥物「安仔」和「熊仔」，因此特别向邓炳强发信，表示希望能与牠们见面。

收到信后，邓炳强决定亲自带领「安仔」和「熊仔」的「真人」前往该校，为同学们送上惊喜，而且更特别安排舞台剧《校园食神大赛》供同学欣赏。演出后，邓炳强更向同学问问题，大派纪念品。

他指，《校园食神大赛》剧情风趣幽默，同学们都观看得投入其中，笑声不绝，同时能透过故事情节，学习到慎思明辨和遵守法规的重要性。

邓炳强提到，「安仔」和「熊仔」不仅是小朋友的好朋友，更是推广守法精神的代言人。他希望这两位可爱而富正义感的拍档，可以成为小朋友成长路上的好伙伴。

《校园食神大赛》校园互动剧场由保安局推出，早前开始巡回演出。该剧透过《安仔与熊仔》活泼生动的故事和互动形式向小学生进行国家安全教育。

