罗淑佩复活节假入小西湾 孖前上司睇港超东区激斗理文︱KellyOnline
更新时间：19:02 2026-04-03 HKT
发布时间：19:02 2026-04-03 HKT
发布时间：19:02 2026-04-03 HKT
今天（3日）是复活节长假期第一天，文化体育及旅游局局长罗淑佩应东区足球会邀请，到小西湾运动场观看东区对理文的港超联赛事，足总会长贝钧奇、主席霍启山等一众足球界人士亦到场观赛。
前运物局局长林世雄现身球场
罗淑佩表示，今日球赛十分精彩，理文本被看高一线，但主队东区踢出惊喜，两度近门中柱。两队互有攻守，最终以0:0平手收场。罗淑佩指，东区在主场失分，稍为可惜。
球赛共有1,200人入场，罗淑佩指两队打气团没有一刻静下来，气氛十分热闹。前运物局局长、东区班主之一的林世雄向其解释东区以优惠票的方式，鼓励家长和小朋友一起入场，现场亦果然很多小球迷，大家都睇得十分开心。
最Hit
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT