罗淑佩复活节假入小西湾 孖前上司睇港超东区激斗理文︱KellyOnline

今天（3日）是复活节长假期第一天，文化体育及旅游局局长罗淑佩应东区足球会邀请，到小西湾运动场观看东区对理文的港超联赛事，足总会长贝钧奇、主席霍启山等一众足球界人士亦到场观赛。

前运物局局长林世雄现身球场

罗淑佩表示，今日球赛十分精彩，理文本被看高一线，但主队东区踢出惊喜，两度近门中柱。两队互有攻守，最终以0:0平手收场。罗淑佩指，东区在主场失分，稍为可惜。

球赛共有1,200人入场，罗淑佩指两队打气团没有一刻静下来，气氛十分热闹。前运物局局长、东区班主之一的林世雄向其解释东区以优惠票的方式，鼓励家长和小朋友一起入场，现场亦果然很多小球迷，大家都睇得十分开心。