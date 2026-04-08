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区议员工作报告网上公开供查阅 议员称增透明度 提派5个万饭盒、为长者装大门感应器

政情
更新时间：06:30 2026-04-08 HKT
发布时间：06:30 2026-04-08 HKT

今届区议会引入议员履职监察制度，470名区议员须每年向区议会主席提交工作报告。公众原本须亲身到各区民政处查阅，但据了解当局计划把报告直接在网上公开，提供更方便的查阅渠道。数名区议员接受《星岛》访问时表示，工作透明化有助加强与市民沟通，亦更方便市民寻求协助，报告内容围绕地区民生工作，例如处理渗水个案、关注长者安全、推动社区共融活动等。

西贡方国珊：派5万饭盒 推「三高」筛查

西贡区议员方国珊表示，工作重心一直围绕民生，而自疫情起，其团队与慈善团体合作的「送饭送暖」活动，已累计派发超过5万个饭盒。近年亦积极推动「慢性病共治计划」，为45岁或以上的居民提供健康检查，旨在及早筛查及转介有「三高」风险的市民。她又指，处理大厦渗水是当区的常见求助个案，她曾与香港测量师学会合作，成功协助单位找出源头。

观塘李嘉：为独居长者装大门感应器防意外

观塘区议员、工联会李嘉恒的办事处位于长者较多的乐华邨，他忆述去年因有街坊通报，及时处理一宗长者忘记关炉火事件，令他特别关注长者安全。他与九龙城狮子会合作，推行「长者大门感应器」服务计划，为乐华邨的独居长者免费安装智能感应器，若系统在预设的48小时内未侦测到大门开关，便会通知关爱队或亲友跟进，计划至今已为过百户长者安装。

东区何秀贤：助少数族裔融入社区

华人穆斯林、东区区议员何秀贤专注于少数族裔的共融工作，协助他们融入社会，并解释政府政策，例如「两元乘车优惠」新安排。她指部分少数族裔未完全熟悉关爱队，她凭借自己获得的信任，可从中协调，协助关爱队进行家访等工作。

身兼中学校长的何秀贤，亦在校内推行多元共融活动，例如举行伴读计划，让非华裔学生与本地学生互相了解，共同提升学业成绩。

区议员工作报告上载至互联网供查阅，方国珊表示欢迎，指过去一年处理了逾3600宗个案，涵盖环境衞生、房屋等范畴，工作透明化有助加强与市民的沟通，市民有需要时，更容易寻求协助。李嘉恒则指，办事处去年共处理约1260宗求助个案，包括协助长者申请政府服务，报告可让市民更了解区议员实质工作。

记者：李健威

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