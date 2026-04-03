复活节假好去处  罗淑佩亲身推介 尖东历史博物馆「香港故事」 重温旧启德航班牌︱KellyOnline

复活节假期有什么好去处？文化体育及旅游局局长罗淑佩有好介绍。她今日(3日)在社交平台发文，推介市民可以到尖东历史博物馆看看全新的「香港故事」展览，届时市民可以了解香港在石器时代已有人居住，中原文化及岭南文化的生根发芽，上世纪不平凡的成长经历，一代代人努力打拚之余的日常生活，以至今天背靠祖国联通世界准备迎来的新一页。她认为市民肯定会找到觉得有趣、怀念、甚至惊叹的内容。

「香港故事」常设展览重开设四大主题

香港历史博物馆自2020年10月起关闭，历时逾5年翻新的「香港故事」常设展览，本周三(4月1日)终于重开，新展览设四大主题下设10个展区，展览汇聚逾2800件珍贵展品，市民可以重温与祖国并肩抗战的烽火岁月，并感受香港如何凭借自强不息的精神，从历史重镇蜕变为举世瞩目的国际都会。

罗淑佩日前亲身到博物馆，带领市民重温旧启德国际机场大堂内的航班状况展示牌，她指，「如果你亲眼见过、听过这个牌，相信一定有一种莫名的亲切感、很想再见一次、听一次吧！」她又指，如果未见过实物，就更应去尖东历史博物馆看新的「香港故事」展览，感受一下。

罗淑佩更温馨提醒，康文署的博物馆在复活节假期会全面开放，取消闭馆日，「五天假期，你一定找到时间来」。