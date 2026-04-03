国家安全教育日｜杨何蓓茵 : 公务员团队务必专业能干有干劲 助特区对接「十五五」

国家「十五五」规划纲要出台赋予香港清晰定位，特区政府开展首份香港「5年规划」编制工作。公务员事务局局长杨何蓓茵表示，「十五五」规划当中有很多不同范畴需下工夫，而公务员事务局不是负责某一个特定范畴，但更重要的是提供一支有干劲、能干、对其专业范畴有认识，亦对国际环境变化及形势有所认识的公务员团队，以协助特区政府对接好国家「十五五」规划，更可以一步步做好香港5年规划的工作。

要有改革的心

她表示，要提供这样的一支团队，最重要都是做好培训，特别是顶层领导级的公务员培训，举例当局会安排中、高层公务员到内地上国情研习班，除了看国家的最新发展，更会渗入一些国家安全的元素在内，令到公务员有一个比较深刻的认识，亦使他们有一个使命感，明白国际形势及国家整体发展情况，才能够做到一支有能力的队伍，去做好对接「十五五」规划要求香港做的事。

另外，随着近年多讨论「行政主导」，这个概念变得逐渐清晰，她表示，各个政策局及各个部门都很努力地在建设一支能够做好「行政主导」要求的一个团队，当中特别强调要有主人翁意识、要有当家人的意识，亦要有前瞻性、主动性，更要「识变、应变、求变」，要有改革的心，不是守着过往的东西便可，这些无论在公务员学院的培训，还是各部门对同事的要求，都在这些方面提得很高。

她又称，这两年做了很多针对提升管治能力的措施，包括推出部门首长责任制、收紧公务员评核机制等，以更好地反映出公务员的长处、短处，令当局无论在晋升或培训都可以做得更好，以及在行政主导上可以有做得更好的措施。