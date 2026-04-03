国家安全教育日｜杨何蓓茵 : 任何工作范畴均要考虑国安风险 公务员是「局中人的局中人」责任更大

【国家安全教育日/国安法/杨何蓓茵/公务员】今年4月15日是第11个「全民国家安全教育日」，而今年亦是《香港国安法》公布实施6周年。公务员事务局局长杨何蓓茵接受《星岛》访问时表示，过去数年令公务员清楚明白，无论那个范畴的工作均要考虑国家安全风险，当局在多方面培训上都渗入国家安全的元素，又不定时举办讲座向公务员讲解最新的国际形势，本月（4月）的主题是「日本右倾化与中国的国家安全」。她重申国家安全工作只有进行时，没有完结时，强调公务员是「局中人的局中人」，必须做好国家安全工作，否则对香港及国家影响很大。

杨何蓓茵表示要认识国家安全，不止是认识《港区国安法》内容，或者一些很针对性的国家风险，是要有对国家的情怀、对国家的认识，明白到不同发展会带来那些风险，了解在国际大环境下，国家会面对那些风险。她指公务员学院的培训中，都涵盖对《宪法》、《基本法》、「一国两制」的认识，而新入职的公务员更要在3年试用期完结前到内地培训，认识国家的发展，全体18万公务员更需在今年底前，参观国家安全展览厅。举办不同讲座 了解国际形势

举办不同讲座 了解国际形势

她续称，当局亦会举办不同的课程讲座，包括关于全球南方发展的培训，称为：「撮合南北：多极世界中的中国」，讲述南方国家及中国在不同议题上的发展，在世界形势的话语权等；亦会举办「向世界说明中国」系列讲座，以培训公务员如何说好香港故事及国家故事。

她指，学院举办关于中国近代史的课程很受公务员的欢迎，当中细说国家在近代如何由一个受欺侮、很屈辱的情况下，发展到今天的情况，当中更有办讲座谈及香港抗战的经过，说明香港如何去抵抗外力，令公务员有了很新的认识，认为用这些具感染力的方法，才可以触动到公务员，令他们切身明白国家安全的风险。

要有预判能力 筑好防御措施

国务院新闻办公室早前发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，杨何蓓茵表示，最深切体会是白皮书重申，香港维护国家安全的斗争从未停止，坦言香港虽进入「由治及兴」，但不能忘记了这一点，要保持斗争的心态，公务员要有预判的能力、筑好防御的措施，才能做得更好。她指书中提及「国家安全工作只有进行时，没有完结时，所有人都不是局外人，都是局中人」，强调公务员不是服务一间公司，而是全体香港市民，在国家安全上做得不好，对香港及国家影响很大，形容公务员是「局中人的局中人」，比市民有更大的责任去维护国家安全。

她更重申，国家安全是「一国两制」的核心，不是说2020年立了《港区国安法》后才附加的东西，若国家的安全受到威胁，国家就会受到威胁，香港又如何能有「两制」，因此维护国家安全的责任一早已存在，但不能「一本通书读到老」，都要因应形势变化，多思考在不同范畴上，如何可以做得更好。

记者: 郭咏欣

摄影: 叶伟豪