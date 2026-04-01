大棋盘｜强积金入息限额拟提高 「低收入代供」更渺茫

据悉积金局拟提高强积金供款入息的限额，下限由现时7100元上调至10500元，上限由3万元增至4万元，正咨询劳工顾问委员会。供款收入上下限已有12年未调整，料争议不会太大，惟伴随限额调整，上届政府曾承诺为低收入雇员代供强积金，至今未有下文，若供款入息下限日后显著调高，相信政府推行机会只会更为渺茫。

《强制性公积金计划条例》规定，积金局每4年检讨最高及最低入息水平，但实际上供款入息下限和上限，分别在2013、2014年调升后，未再调整。虽则条例无要求强制调整，但随着物价和整体社会收入水平提升，逾10年不调整亦未必合理。

身兼积金局非执董的工联会议员邓家彪指，收入限额尤其下限，已脱节到「唔改唔得」，撇除疫情期间的特殊情况，过去10多年经济有增长，月入中位数已由2014年不足1.5万元，升至现时约2.1万元，与现实严重脱节。

他提到，强积金过去最为人诟病是对冲机制及行政费贵，但取消对冲、「积金易」中央电子平台推出后，相关问题已大幅改善，打工仔不再需要担心血汗钱被蚕食。

然而收入限额提升，伴随的影响是「代供强积金」实行难度更高。2020年1月，时任特首林郑月娥在修例风波后公布「十大民生措施」图纾缓民怨，承诺为获豁免强积金供款的低收入雇员和自雇人士代供，约20万人受惠，待「积金易」推出后便可实行。不过时移世易，随着新冠疫情冲击经济、政府财赤等因素，代供强积金措施一直无影，劳工界不时公开向政府「追数」。

劳福局局长孙玉菡上月回应立法会质询时提到，有关措施涉及复杂的政策和操作问题，正进行顾问研究，包括长远可持续性、对政府财政影响等。不过多名熟悉劳工政策人士认为，代供强积金在技术上不困难，政府已充分掌握全港市民收入数据，待「积金易」平台进一步完善，实行起来更容易，但政府最大关注是财政承担能力，形容是「巧妇难为无米炊」。

政府未有交代措施的实际承担额，但目前收入下限是7100元，政府亦显得「勉勉强强」，欠足够动力；下限调升后，财政承担额势进一步提高，政府愿意实行机会只会更低。有官场中人同意，财政承担是政府对代供强积金措施的最重要考量，收入下限调高后，财政支出会进一步上升，考虑推行要更小心。

另一积金局非执董、劳联议员周小松则指，调高供款入息限额是大势所趋，不应与代供强积金的讨论挂钩，始终这是对打工仔的保障政策。他承认为低收入人士代供强积金，确实可能会提高政府财政负担，但长远而言，若低收入打工仔有强积金储蓄，保障退休生活，往后领取长者生活津贴、综援金的机会便大幅减低，长远对政府也是有利。

聂风

