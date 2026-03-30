Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖李可期回归保安局 邓炳强欢迎回家：唔使适应即刻开工｜Kelly Online

政情
更新时间：13:27 2026-03-30 HKT
发布时间：13:27 2026-03-30 HKT

资深政务官廖李可期升职，今日（30日）起重返保安局，出任常任秘书长。保安局局长邓炳强在社交平台发文，欢迎她回归保安局大家庭，并第一时间带她去看看当日迎难而上、为23条立法的「复刻模型」，回顾大家一齐挑灯打拚的日子，形容「真系历历在目、恍如昨日」。邓炳强欢迎她回归，「同我一齐带领团队勇往直前」，又笑言她「唔使适应、即刻开工」。

政府公开招聘新闻处长

前年《基本法》23条立法期间，廖李可期担任保安局副秘书长，被邓炳强称赞为「幕后功臣」。她在2024年5月出任政府新闻处处长，今次回归保安局，实现「爱回家」。

至于新闻处处长空缺暂时悬空，政府早前公开招聘新闻处处长，获取录的申请人将会按公务员合约条款受聘，为期3年。

相关新闻：

食环署长、新闻处长首次公开招聘 月薪近30万 条件包括「能处理政治敏感议题」、具策略性视野

邓炳强说，第一时间带她去看看当日迎难而上、为23条立法的「复刻模型」，回顾大家一齐挑灯打拚的日子。邓炳强FB图片
邓炳强说，第一时间带她去看看当日迎难而上、为23条立法的「复刻模型」，回顾大家一齐挑灯打拚的日子。邓炳强FB图片

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
近日天气持续不稳定。蔡楚辉摄
天文台特别天气提示：第二波强雷雨区东移未来一两小时影响本港 局部地区雨势较大
社会
4小时前
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 曾任环境及生态局常秘 特首李家超早上见传媒
02:15
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 接替曾国衞 曾任环境局常秘
政情
4小时前
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
饮食
23小时前
02:59
星岛申诉王 | 回南天药材发霉生虫食用随时中毒 中医教保存秘诀：单靠雪柜大错特错
申诉热话
6小时前
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
2026-03-29 11:00 HKT
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身 81岁气质优雅一举动现健康隐忧 丧夫丧子曾两度再婚
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身  81岁气质优雅一举动现健康隐忧  丧夫丧子曾两度再婚
影视圈
5小时前
宏福苑听证会︱今续有7名居民作供 消防承办商证人首出庭
宏福苑听证会︱居民于大火中失去父母：外界指控「贪得无厌」 我们「贪」的只是真相、公义︱持续更新
社会
20分钟前
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
时事热话
4小时前
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
投资理财
8小时前
02:15
谢小华出掌政制及内地事务局 李家超：重中之重编制首份《香港五年规划》 一特质「比任何人优胜」
政情
3小时前