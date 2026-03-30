廖李可期回归保安局 邓炳强欢迎回家：唔使适应即刻开工｜Kelly Online

资深政务官廖李可期升职，今日（30日）起重返保安局，出任常任秘书长。保安局局长邓炳强在社交平台发文，欢迎她回归保安局大家庭，并第一时间带她去看看当日迎难而上、为23条立法的「复刻模型」，回顾大家一齐挑灯打拚的日子，形容「真系历历在目、恍如昨日」。邓炳强欢迎她回归，「同我一齐带领团队勇往直前」，又笑言她「唔使适应、即刻开工」。

政府公开招聘新闻处长

前年《基本法》23条立法期间，廖李可期担任保安局副秘书长，被邓炳强称赞为「幕后功臣」。她在2024年5月出任政府新闻处处长，今次回归保安局，实现「爱回家」。

至于新闻处处长空缺暂时悬空，政府早前公开招聘新闻处处长，获取录的申请人将会按公务员合约条款受聘，为期3年。

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邓炳强说，第一时间带她去看看当日迎难而上、为23条立法的「复刻模型」，回顾大家一齐挑灯打拚的日子。邓炳强FB图片