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两会精神分享会︱陈曼琪促打造香港全方位国际仲裁枢纽 将国际商事仲裁产业化

政情
更新时间：13:07 2026-03-30 HKT
发布时间：13:07 2026-03-30 HKT

选委界立法会议员陈曼琪今日（30日）于立法会两会精神分享会就国家「十五五」规划和最高人民法院工作报告宣讲，她指国家「十五五」规划明确加快建设国际一流湾区，支持香港深化国际法律及解决争议服务中心、加快北部都会区建设；最高人民法院工作报告亦提到「港资港法港仲裁」。这促使她思考，在国家加强涉外法治建设、香港更好融入和服务国家发展大局中，香港应担当甚么角色。

陈曼琪建议打造香港全方位国际仲裁枢纽

陈曼琪建议打造香港全方位国际仲裁枢纽，将国际商事仲裁产业化，助力国家建设大湾区国际商事争议解决优选地。她认为香港国际仲裁产业发展需要庞大客户群，内地企业与仲裁机构「出海」为香港造就国际商事仲裁市场客源，既打造香港仲裁产业，亦助力国家涉外法治建设。

倡利用河套一区两园优势 建设国际商事仲裁枢纽

她建议利用河套一区两园优势，建设河套国际商事仲裁枢纽，服务前沿高端科技经济，将「港资、港仲裁」适用于河套深圳园区的外资企业，吸引内地仲裁机构带同客户来港设分支并采香港普通法审理案件。同时善用北都发展专属法例，将仲裁产业群辐射至整个北部都会区，把内地企业转化为优质客户，汇聚国内外仲裁机构与专业人才。对内地而言，香港提供了企业和仲裁力量出海的最佳路径，真正实现优势互补、互利共赢。

 

 

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