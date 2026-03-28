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张举能率团出席悉尼商业诉讼司法研讨会 加强国际司法交流

政情
更新时间：15:50 2026-03-28 HKT
发布时间：15:50 2026-03-28 HKT

终审法院首席法官张举能于3月26日至27日率领香港司法机构代表团在澳洲悉尼出席第9届商业诉讼司法研讨会，并于今日（28日）返港。在为期两日的研讨会中，代表9个参与司法管辖区的首席法官及资深法官就商业诉讼的各个方面交流意见、分享经验和良好做法，并借此机会加强法院之间的连系，以及提升法律专长，以应对各司法管辖区所面临的多元挑战。

香港代表团成员包括高等法院上诉法庭法官林云浩、高等法院原讼法庭法官高浩文、陈静芬和郑蕙心。高等法院原讼法庭法官陈美兰亦透过视像形式参与研讨会。

张举（前排中）与其他与会的司法管辖区代表合照。
张举（前排中）与其他与会的司法管辖区代表合照。
张举能（左）参与研讨会。
张举能（左）参与研讨会。
代表团成员，包括高等法院上诉法庭法官林云浩（右二）、高等法院原讼法庭法官高浩文（右四）、陈静芬（左二）和郑蕙心（左三）参与研讨会。
代表团成员，包括高等法院上诉法庭法官林云浩（右二）、高等法院原讼法庭法官高浩文（右四）、陈静芬（左二）和郑蕙心（左三）参与研讨会。

香港特别行政区、新加坡和澳洲新南威尔斯州三地法院每两年共同主办商业诉讼司法研讨会，并轮流在这三个司法管辖区举行。上届研讨会于2024年在香港举行。

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