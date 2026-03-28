黄循财称香港有活力韧性 晤本港政商法界领袖

新加坡总理黄循财上任后首次访港，期间与行政长官李家超、香港各界人士会面。黄循财今（28日）在社交平台发文，分享与首任终审法院首席法官李国能、港交所前主席查史美伦、马会主席廖长江、恒隆地产荣誉董事长陈启宗等人会面，就区域发展与一群资深政治领袖进行良好交流，并探讨新合作途径。

在另一场合，黄循财与本港商界领袖共晋早餐，包括全国政协常委何超琼、信和集团主席黄永光、周大福珠宝集团副主席兼执行董事郑志雯、盈科拓展集团主席李泽楷、嘉里建设主席郭孔华等。

黄循财：访港行程短暂而具意义

黄循财形容，香港之行短暂而具意义，赞扬香港予人熟悉又焕然一新的感觉，处处彰显活力与韧性。他提到，与公私营机构单进行良好交流，讨论区域发展，以及香港和新加坡可以加强合作的实际范畴。

黄循财指，新加坡与香港各有优势，两地可通过更紧密的合作，相互借力，为更广泛地区的增长与韧性作出贡献。他感谢李家超及特区政府的热情款待，期待在这些讨论的基础上，进一步深化两地的合作伙伴关系。

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