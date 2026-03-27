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英国半年报告｜立法会斥报告不尽不实断章取义 贬损完善选举制度别有用心

政情
更新时间：16:21 2026-03-27 HKT
发布时间：16:21 2026-03-27 HKT

立法会今日（27日）透过发言人强烈谴责英国发表《香港半年报告：二○二五年七月至十二月》，并全力支持外交部驻港公署及香港特别行政区政府发出声明，以正视听。立法会批评报告诋毁香港发展，抹黑香港社会、法治、人权等状况，对香港特区立法会选举和立法会工作的描述不尽不实，断章取义，敦促英方正视事实，切实尊重中国主权，立即停止就香港事务指手画脚，停止政治操作，多作有利香港同英国交流合作的好事、实事。

「任何对完善选举恶意贬损 显然别有用心」

发言人指，自2021年完善选举制度、落实「爱国者治港」原则后，现时立法会已彻底摆脱以往对立内耗、失序失效的乱象，重回理性、高效、务实的正轨，各项立法工作有序推进，协助特区政府持续推动经济发展、改善民生福祉，成绩有目共睹。

发言人强调，立法会是香港特区宪制下独一无二的立法机关，是特区管治团队重要一员。议员必须由爱国者出任，是世界通行的政治原则。任何对本港完善选举制度的恶意贬损，都显然别有用心，罔顾香港特区的实际情况，对此表示强烈反对。

立法会表示，已制订《立法会议员守则》，以进一步订明议员履职尽责的标准。资料图片
立法会表示，已制订《立法会议员守则》，以进一步订明议员履职尽责的标准。资料图片
立法会今日（27日）强烈谴责英国发表「香港半年报告：二○二五年七月至十二月」。
立法会今日（27日）强烈谴责英国发表「香港半年报告：二○二五年七月至十二月」。

行政机关与立法机关既互相制衡又互相配合

发言人又指，香港特区在行政主导体制下，行政机关与立法机关既互相制衡又互相配合。《立法会议员守则》要求议员应真诚支持行政长官和特区政府依法施政，以建设性态度履行职务，建言献策，不故意贬损行政长官和特区政府管治威信，不刻意破坏或削弱行政主导的施政效能，致力强化行政立法良性互动。

《守则》经全体议员同意修订，更是体现行政立法同心治港的新格局，任何人不应对《守则》断章取义，贬损立法会成效。

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