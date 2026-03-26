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楼家强工务小组发言「搭错线」 讲东涌变讲茶果岭？ 病愈主席陈绍雄无奈纠正｜Kelly Online

政情
更新时间：16:17 2026-03-26 HKT
发布时间：16:17 2026-03-26 HKT

立法会工务小组委员会昨日（25日）举行会议期间，选委界议员楼家强在讨论议程时「摆乌龙」，将关于茶果岭的议题，误放在东涌的议程中提问，遭刚病愈的委员会主席陈绍雄无奈纠正。

楼家强「摆乌龙」 首节会议讲错第二节议题

事缘昨日工务小组委员会会议，两项议程分别为「东涌第133B区的公共运输交汇处」以及「在茶果岭村地盘戊发展项目兴建福利设施」，当时仅在会议早段，仍在讨论东涌相关议题。轮到选委界议员楼家强发言时，他开始发表议论：「政府当局建议在茶果岭村公营房屋发展的项目地盘戊，兴建福利设施，包括日间长者护理中心、长者邻舍中心、及幼儿中心，乐见政府致力增加安老和幼儿……」

楼家强发言约十秒后，陈绍雄随即察觉发觉「唔对路」，无奈打断其发言，提醒「你个题目是否下一个题目，现在未到，你留待下一个题目再提出」。其后讨论到茶果岭项目时，楼家强成功抢得「头啖汤」，重新就该项目发言。

陈绍雄无奈纠正楼家强的「虾碌」发言。立法会截图
陈绍雄无奈纠正楼家强的「虾碌」发言。立法会截图

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