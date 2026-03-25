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邵家辉打沙包致右手断韧带变「独臂侠」 吁上年纪人士运动要量力而为｜Kelly Online

政情
更新时间：18:28 2026-03-25 HKT
发布时间：18:28 2026-03-25 HKT

继早前财库局局长许正宇健身时旧患复发需撑拐杖，政界又添一「伤兵」。批发及零售界议员邵家辉今早（25日）现身立法会时，右手戴上固定器，状甚不便，原来是打沙包时韧带受伤。他提醒有一定年纪人士做运动要量力而行。

出院后即赴立法会

他称，早前打沙包训练时，不慎令旧患复发，经磁力共振检查后，证实右手韧带完全断裂。他于昨日（24日）刚完成手术，今早出院后便赴立法会出席大会，笑言「（手术后）屋企都未返过」。

邵家辉表示，此为多年旧患，困扰已久，曾接受针灸、电疗等治疗，但情况未见好转，近日更出现「发唔到力」的情况，遂听从医生建议进行手术。他指，一向有举重和打沙包的习惯，回想很大机会是「自己批踭打沙包𠮶时打鬼断咗（韧带）」。

邵家辉今早（25日）现身立法会时，右手戴上固定器，状甚不便，原来是打沙包时韧带受伤。
邵家辉今早（25日）现身立法会时，右手戴上固定器，状甚不便，原来是打沙包时韧带受伤。
财库局局长许正宇早前健身时旧患复发需撑拐杖。
财库局局长许正宇早前健身时旧患复发需撑拐杖。

「唔好成日当自己系后生仔」

邵家辉表示，平日「只手好似冇嘢」，仅某几个角度无法举起手，故未有理会，长年累月下受伤而不自知，直至情况相当严重才正视问题。他劝喻「年纪唔后生𠮶啲（人士）」，运动时量力而为，「唔好成日当自己系后生仔」。

他亦称，术后需佩戴固定器具约6周，睡觉亦不能脱下，之后会接受物理治疗。目前受伤右手只有手指可活动，如无意外，大约8至9个月后可做运动。他坦言低估手术后的痛楚，「我而家食咗止痛药咋，见到我咁开心」，但药力减退后，痛感强烈，已取消今日大部分活动。

记者、摄影：曹露尹

相关新闻：做Gym不慎触发旧患复发 许正宇撑拐杖出席立法会会议｜Kelly online

 

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