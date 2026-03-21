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香港五年规划｜陈仲尼指可广泛收集银行及保险业界意见 吴杰庄关注创科及产业升级

政情
更新时间：11:13 2026-03-21 HKT
发布时间：11:13 2026-03-21 HKT

特区政府将主动对接「十五五」规划纲要，为港制定首份5年规划，初步计划在6个范畴进行专题咨询，包括与立法会举行专题咨询会议。港区人大代表、选委界议员陈仲尼今早（21日）在电台节目表示，自己将担任金融政策专题的召集人。他指出，「十五五」规划有多项内容涉及金融，香港作为国际金融中心，可以服务国家发展大局。他形容特区政府今次制定首份5年规划是「破天荒」，认为「智慧在民间」，可透过广泛咨询，收集银行及保险业界等意见，再与政府商讨并提出建议。

政府换届不影响规划延续性

被问及现届政府任期将于明年6月结束，会否影响5年规划的延续性，陈仲尼相信规划不会因政府换届而偏离，但可能因应进度作出微调。

陈帆：按社会发展需要推进5年规划工作

至于澳门的5年规划内容是否值得香港参考，全国政协委员、选委界议员吴杰庄认为，可借鉴邻近地区做法，相信90位议员可按各自专长，协助政府制定首份5年规划。他关注创科及产业升级，提到「十五五」规划涉及量子计算和商业航天等范畴，认为香港拥有庞大资金池，可协助集资，配合相关发展需求。

同场出席节目的港区人大代表陈帆形容，这将是「香港人的5年计划」，不仅由政府规划，亦有全民及企业参与，未来会按社会发展需要推进工作。

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