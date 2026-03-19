大棋盘︱紧急警示系统「解冻」？ 应用场景难划线 议员倡3种情况下采用

宏福苑大火发生至今近4个月，独立委员会听证会今日正式展开，无论是火灾成因、救援工作、监管人员角色责任，以至大维修工程围标等，无一不在公众目光下被反复审视。昨日立法会复会，有议员就关注政府耗资1.5亿元设立的紧急警示系统已完成升级工程，可发出分区或联区警示，日后会否就火警发出分区警示制订清晰准则，及时通知当区居民逃生。保安局局长邓炳强表明要审慎使用，避免打扰市民日常生活，若频繁使用会导致「警示疲劳」。

紧急警示系统设立至今只用过一次，即2022年新冠疫情期间，通报伊利沙伯医院转为新冠病人定点医院，惟当时被质疑做法欠妥，因媒体已广泛报道，也未构成即时危险，不合乎「严重紧急」定义。未知是否「一朝被蛇咬」，政府对动用系统慎之又慎，不论是「五百年一遇」暴雨，抑或去年超强台风来袭，系统彷已束之高阁。

相关新闻：

紧急警示︱系统已升级可分区发放 保安局：要慎用避免「警示疲劳」 不宜将权力下放至前线指挥官

宏福苑警钟无响 居民错过逃生黄金时机

坊间对宏福苑大火其中一个疑问，就是为何大厦火警钟没响，令居民错过逃生黄金时机？若然相关部门多做一步，启动警示系统，情况又会否不同？商经局上月回复立法会议员质询时解释，宏福苑火警是「地区性事故」，因而未有发出紧急警示，认为当时消防车警笛声已有警示作用。

不过今次警示系统迎来升级，是否意味日后倘有重大天灾人祸事故时，当局会考虑重用，为系统「解冻」？局方的答复相当谨慎，强调一般火警极少机会涉及整个分区，或需要整个分区的居民即时作出应变，若启动「分区警示」会覆盖数十万名用户，远超实际受影响人口范围，不符比例，亦会引起不必要恐慌。这意味即使系统升级，火警似乎仍难以符合当局发出警示的门槛，使用机会较低。

立法会议员吴杰庄分析，将警示系统升级至可分区发放，技术上非难事，原理是事先在系统内设置指定发射站范围，按事故地点、规模发送讯息，使用与否则由政府判断。他个人建议，针对严重影响市民安全，且突如其来无法事前预计的事故，「例如十号风球，天文台本身也有预警，毋须再用警示系统；但如果风暴期间，某一区突然有严重山泥倾泻或水浸，就有需要再作警示，提大家疏散」。

相关新闻：紧急警示︱陈祖光倡多加应用 放权予前线指挥官 有助事故紧急疏散

邓家彪倡情况应用：若讯息不及时得悉 或有更大伤亡

工联会议员邓家彪则指，「严重紧急」事故无划一定义，不能一概而论，但建议使用警示时依照3个原则：若有关灾害讯息不及时得悉，可能带来更大伤亡；若市民逗留在附近，会明显妨碍救援工作；以及平息一些可能带来即时恐慌并危及公共安全的谣言。他认为每场灾害情况不同，要靠临场判断。

不过亦有议员从政府角度出发，指火场瞬息万变，逃生方法不一，但政府紧急警示具权威性，使用时须思考更多，举例若建议市民立即撤离，「万一有人本身安全，但收到讯息后逃生塞死在楼梯，岂非间接害人？」

宏福苑大火夺去百多条宝贵性命，居民痛失至亲及家园，社会各界均期望查出真相，问责到底。不过在独立委员会调查结果出炉之前，政界对追责讨论大多点到即止，聚焦改善系统问题、防止围标等，有一种「向前看」的默契，问责与否始终要待报告公布后，再由政府定夺。

聂风