议员倡改组商经局为「商务及国际合作局」 整合招商引资工作 吸引国际企业人才

国家「十五五」规划的开局工作已全面启动，其中强调「扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面」，香港必须在国家发展大局中找准定位。选委界吴杰庄提出「更好配合国家扩大高水平对外开放发展策略」议案，有8位议员动议修正案。

吴杰庄：香港要更有动力对接「十五五」规划

吴杰庄表示，国家迈向新一个五年的发展阶段，香港要更加有动力，在引擎上加装一个「turbo（涡轮）」，用更高角度、更强动力、更果敢革新思维，对接「十五五」规划纲要，回应国家对香港的期许，做到「健全香港在国家对外开放中更好发挥作用机制」。

吴杰庄建议政府可以研究将现有的商经局，改组为「商务及国际合作局」，负责整合各部门不同界别的招商引资工作，避免资源错配、分散和重叠；纵观国际全局，统筹和制定整体策略，加强国际合作关系，以吸引环球企业和人才等。

他亦建议，整合「一带一路」办公室和15个海外经贸办事处工作，成立一个「国际合作处」，将「一带一路」专员的职责和身份定位提升，作为「国际合作处」处长，统一管理海内外招商引资及经贸联系工作。同时，亦可以研究重新布置和分配驻外经贸办事处，招揽有实力创科、文化产业到香港落户投资，增强内地企业出海的成功率，并向相关地区说好中国故事。

谭镇国：让北都成国家对外开放「试验田」及「示范区」

选委界谭镇国表示，多位议员的修正案都提出助力企业「并船出海」，推动粤港澳大湾区标准与国际接轨，以及强化香港「内联外通」的枢纽功能，相信政府「出海专班」搭建好的一站式平台加上香港专业服务，会成为拉动企业出海重要力量。

他亦指，政府正制定香港首个五年规划，相信北都发展会是重要一环。北都将设立的专属法例相信有助突破现有制度瓶颈、「拆墙松绑」，建立一套更灵活、更开放的体系，让北都早日成为国家高水平对外开放的「试验田」及「示范区」。

范骏华 : 香港须以更大担当服务国家整体发展布局

选委界范骏华表示，香港有条件在国家对外开放大局中担当更重要角色。面对新形势、新任务，香港要在不同范畴主动对接国家战略，以更大担当服务国家整体发展布局。他支持大部分议员提出的修正案，但对体育、演艺、文化及出版界霍启刚修正案中提及的「要将香港国际机场纳入国家民航体系」有所保留，希望政府在接纳有关意见前，可以先彻底了解《基本法》第128至135条的条文，确保优化航空体系的各项措施，都能在符合「一国两制」及基本法的前提下进行。

陈曼琪倡打造银发经济融资枢纽

选委界陈曼琪支持议案，她认为香港须发挥背靠祖国、联通世界的独特优势，巩固提升「四中心、一高地」，加快新兴领域建设，助力大湾区打造为世界级城市群，对接国家高水平对外开放。

她就香港五年规划提出4项建议，善用香港国际金融中心优势，打造银发经济「融资枢纽」；提升香港国际贸易中心地位，强化信用风险防范；加快北部都会区及河套合作区高质量发展；深化香港国际法律及争议解决服务中心地位；设立河套综合专业服务大楼，为出海企业提供一站式香港国际专业服务。

记者：曹露尹