《习近平经济文选》、《习近平与大学生朋友们》繁体版发布 李家超：激发市民投身国家建设使命感

联合出版社今日（18日）举办《习近平经济文选》第一卷和《习近平与大学生朋友们》第一、第二卷繁体版新书发布会暨出版座谈会。行政长官李家超致辞时称，相信这些作品将带领大家更全面理解国家发展大局，激发起市民积极投身国家建设的热情和使命感，一同为中华民族伟大复兴贡献香港力量。

李家超：习近平为年轻人指明了前行方向

他续称，《习近平经济文选》系统收录了国家主席习近平关于经济建设的报告、讲话、指示等，深入阐释习近平坚持稳中求进的工作总基调和新发展理念，探讨以新质生产力推动高质量发展。他亦称这部文选收录了国家经济发展实践的重要理论，指出经济发展要始终与人民心心相印、团结奋斗，引领读者思考如何更好服务国家经济在不同领域的蓬勃发展。

《习近平与大学生朋友们》第一及第二卷，收录多篇访谈，记录了习近平主席与青年学子亲切交流的情况。李家超表示习近平通过勉励青年坚定理想信念，勇于创新创造，为年轻人指明了前行的方向，树立了「做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人」的典范。

他指，世界百年变局加速演进，国际力量对比深刻调整，面对世界变乱交织、动荡加剧，外部环境的不确定性、不稳定性持续增强，在「一国两制」下，香港拥有内联外通的优势，要积极融入和服务国家发展大局，深化国际交往合作，在世界变局中全力迈向「由治及兴」的新征程。特区政府会团结香港各界，全力编制首份香港五年规划。

周霁：学习好、运用好两部著作对香港具重要意义

中联办主任周霁表示，《习近平经济文选》系统地反映习近平经济思想的丰富内涵，科学体系和创新性的贡献，是新时代做好经济工作，推动高质量发展的权威教材，而《习近平与大学生朋友们》第一及第二卷，记录了习近平在不同时期与大学生交往交流交心的感人故事，充分体现了习近平主席对青年的关心关爱，为青年成长成才指明了方向，也为香港做好新时代青年工作提供了生动范例，而恰逢「十五五」规划纲要公布实施重要实践，学习好、运用好这两部的著作，对香港当下和未来都具有重要意义。

他分享数点体会，指要吸取真理力量，增强发展动能。特区政府将编制首份5年规划，期待各界结合学习习近平经济文学，进一步加强对规划纲要的学习理解，准确把握经济发展规律，主动对接服务规划，支持协助特区政府制定和实施好香港本地首个5年规划，凝心聚力、拼经济、谋发展、惠民生，全力推动香港在融入和服务国家发展大局中实现自身更好的发展。

其次是凝聚广大青年，共创美好未来。他直指，《习近平与大学生朋友们》这部重要著作，是送给香港青年弥足珍贵的成长礼物，期待香港青年朋友们从习近平殷切期望中吸取奋进力量，立大志、明大德，宏大企业还要担大任，把个人理想融入国家发展和香港建设之中，又期待各界一起关心青年发展，积极帮助广大青年解决实际困难，为他们成长成才多答题，多搭台，让他们在奉献香港，贡献祖国当中能展现青春风采。

第三要用好平台优势，讲好中国故事。他表示，近年习近平新时代中国特色社会主义思想有关著作相继在港发行出版，成为国际社会畅销书，不仅为港澳和海外人士学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想，提供了重要的文献和权威读本，也为用好香港这个国际化的平台，讲好中国故事，提供了经典的素材。

记者：郭咏欣

摄影：苏正谦