露营热点逼爆︱研预约收费制度 政府：国庆黄金周前推出试点 将评估各方案优劣

农历新年长假期间，本港多个露营热点人满为患，不但有人乱抛垃圾甚至非法生火等乱象。民建联立法会议员叶傲冬关注郊外露营地点管理问题，以及研究引入预约或收费制度初步详情为何。环境及生态局局长谢展寰回应表示，研究将充分考虑各场地实际状况、生态保护、访客安全、进出管理及实际操作等细节，包括预约安排、收费方式、是否采用实名制预约、相关执行与管理措施、所需配套设施，以及宣传计划等。

国庆黄金周前推出试点 测试不同管理模式优劣

谢展寰续指，推行新制度前，当局计划以试点方式测试不同管理模式及措施，借此汲取经验，评估各方案优劣，为制定长远方案提供参考。他指渔护署正审视具体方案，并要求署方须在今年国庆黄金周前推出试点。

至于农历新年黄金周期间检控数量，渔护署在西贡区内郊野公园热门郊游地点，共对32名涉嫌违规人士采取执法行动，涉27名非本地居民、5名本地居民，违规行为包括乱抛垃圾、随地吐痰、在指定露营地点或烧烤地点以外的地方生火、非法踏单车。

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倘突然全面实行预约制 游人摸门钉势造成混乱

叶傲冬追问，为何不先将预约制度推广全港，做到「有登记就有得入，冇登记就要罚」制度。谢展寰表示，现时考虑以试点形式采登记或收费制度，倘突然实行预约制，游人来到发现无预约不准进入，一定会造成混乱，故先从试点开始，可慢慢将信息透过试点传播。他亦指，过程中很多做法是当局未曾做过，须让访客有时间知道引入新制度，也让局方掌握更更畅顺的做法。

将研引入市场力量 助管理场地及旅客人流

乡议局主席刘业强则问到会否考虑推出「先导计划」，让一些信誉良好的旅游机构或营地管理团体，可以营运相对热门的郊野露营地点，引入市场力量，透过系统性及制度化管理，改善现时过度旅游情况。

谢展寰表示，这是当局探索方向之一，希望引入登记或收费制度，配合旅游业发展，惟现阶段人手是问题，而旅客主要集中假期出现，故当局的想法并非增加公务员人数，而是聘请临时人员在假日期间帮忙。长远而言，他认为的确可探讨能否引入更多市场力量，一方面帮助政府管理场地，另一方面也能管理旅客人流。

记者：曹露尹

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