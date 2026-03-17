香港五年规划｜政府和立法会成立合作机制 李慧琼：做法破格创新 体现行政立法良性互动

特区政府将主动对接「十五五」规划纲要，为港制定首份五年规划。特首李家超今早（17日）表示在行政主导下，政府与立法会协同研究及意见收集机制，会在3至4个月内完成工作。今年约第4季就文本展开公众咨询，并在年底公布全文。立法会主席李慧琼今日（17日）表示，全力支持政府就制订本港首份五年规划，与立法会建立的协同研究及意见收集机制。她形容这是破格创新的做法，将尽心尽力协助特区政府及早完成香港首份五年规划。

政府创新机制 促进行政立法互动

李慧琼表示，在行政主导下，为了让立法会能有效协助香港特区政府在紧迫时间内完成制订香港特区首份五年规划，行政长官今早宣布，将会设立特区政府和立法会协同研究及意见收集机制。该合作机制将由政制及内地事务局与立法会相关小组协同组织合作平台，推进有关工作。

李慧琼认为，特区政府就这项重要工作与立法会成立合作机制，是破格创新的做法，形容进一步体现行政立法良性互动迈向新台阶。她指出，立法会作为香港最重要的民意汇集地、议员作为民意代言人，定会全力支持此合作机制，展现担当，全力以赴，积极收集各界意见、做好调研分析，集思广益，向特区政府提交报告，建言献策，勾画香港特区发展的重要蓝图，有效对接国家「十五五」规划。

尽心尽力协助政府及早完成首份五年规划

李慧琼表示，与两位总协调人陈振英和吴秋北，及所有其他立法会议员，均热切期待能尽快展开这项对国家、对香港特区非常重要且极具意义的工作，会尽心尽力协助特区政府及早完成香港首份五年规划，携手开创同心治港新格局，为香港谋发展，为市民谋幸福。