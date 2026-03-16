香港经济峰会︱李家超：变局之中更要抢占新机 首份五年规划可巩固香港竞争力

行政长官李家超今日（16日）出席「香港经济峰会2026」致辞时表示，地缘政治复杂多变，世界变乱交织、动荡加剧，更有很多地方饱受战火破坏，人命和设施都受到摧残，供应链与经贸秩序遭到破坏。他指当前环球经济前景存在不确定性，更影响主要经济体货币政策走向、金融市场对科技投资的信心等。李家超认为，变局之中香港更要抢占新机。全球南方崛起、贸易格局重塑、人工智能和数字化转型加速发展，以及可持续发展的推进，都为世界经济注入新活力和带来新机遇。

李家超：变局之中 香港更要抢占新机

李家超指，去年香港经济表现蓬勃，在对外贸易强劲、私人消费回升和固定投资增长提速的推动下，全年增长加快至百分之3.5，连续第三年录得正增长。香港整体货物出口大幅上升百分之12，输往内地和东盟的增长尤其显著。香港的服务输出亦上升百分之6.3、访港旅客显著上升百分之12.1，跨境金融服务活动和运输量持续增长。2026年预测全年经济增长为百分之2.5至3.5。

李家超表示，会带领特区政府团结社会各界，主动对接国家「十五五」规划，正全速制定首份「香港五年规划」，为香港社会经济和民生发展提供清晰的指引，推动香港更好融入和服务国家发展大局。他又指，香港作为国家的特别行政区，必须以更宏观的视野、更深刻的思考，细致体会这份规划的战略目标，准确认清香港在融入和服务国家发展大局的重要机遇和使命。

李家超（右三）、新城广播有限公司行政总裁马浚伟（左三）与其他嘉宾在峰会合照。政府新闻处

「五年规划会让大家看到经济和社会发展」

他强调，要利用好香港作为国内国际双循环格局中的「超级联系人」和「超级增值人」的角色，指香港会抓紧机遇，将机遇转化为推动经济高质量发展和改善民生的实际成果。他说，发展的最终目的，是要让市民过更美好的生活。他续指，香港的五年规划，会让大家看到未来五年，即是2026至2030年香港的经济和社会发展，发展的目的就是要持续改善民生，同时巩固香港的竞争力，让这个良性循环不断持续。

李家超总结称，今年以来，本地消费和营商环境改善，息口下降也利好资产市场，带动消费和投资活动增长。特区政府会以更大力度提升市民福祉，让市民分享经济发展的成果，推动香港由治及兴。他又深信，在国家的大力支持、特区政府的积极推进和社会各界的团结奋进下，香港一定能把握「十五五」规划的历史机遇，助力推动国家和香港特区更壮大、更富庶。