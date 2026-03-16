大棋盘︱规管放债禁「咨询人」可取 行业生态仍须整顿

因应过度借贷等问题，政府决定加强规管放债人，分两阶段实施新措施限制无抵押贷款，首阶段包括按收入设借款上限、禁止「贷款咨询人」等，财库局局长许正宇形容规管是「民有所呼，我有所应」。新措施确实有助纾缓部分问题，决心值得肯定，但有议员提醒，仍有机会出现监管漏洞，尤其针对放债人市场生态，未来仍需要一场「大整顿」。

新措施包括设立「还款占入息比率」上限，其中月入6000元或以下人士，还款比率不得高于35%；月入6001元至1.2万元者不得超过40%。虽然许正宇否认新措施是针对外佣，但众所周知，收入低于此水平而过度借贷问题严重者，绝大部分是外佣，尤其外佣胡乱借贷后可以「走佬」回乡。

此外，令不少外佣雇主闻之色变的「咨询人」制度，政府明令禁止。目前借款，随意填一名亲友名字便可令对方成为「咨询人」，过程毋须当事人同意，当债仔未如期还款，亲友却无辜被滋扰。前特首梁振英也曾「中招」，有网上贷款公司短讯他，称家中外佣欠款数千元，要求代还。

遏外佣借贷乱象 部分「尾巴」仍未能处理

不过新措施仍有一些「尾巴」暂未能处理，例如虽设立借款额上限，但现实是不少外佣会同时向几间财务公司借款。政府建议由明年起，强制无抵押贷款的放债人，将资讯放上「信资通」平台，助行业在审批贷款时了解借款人还款能力。不过系统并非实时性，仍有可能出现漏洞，甚至有不良财务公司，明知借款人难以还款仍批出贷款，或诱使事主重复申请以「债冚债」的方式偿还贷款，令其深陷债务陷阱。

工联会议员邓家彪指，总体而言新措施打击力度足够，尤其直接禁止「咨询人」制度，针对性解决不少外佣雇主的困扰和担忧，若财务公司突然滋扰无关人士收债，是足以除牌的违规行为。加上当局将借款额上限与外佣剩余合约期、借款人收入等挂勾，可防止不合比例的借贷数额。

不过他提醒这些只是第一步，长远而言放债人行业生态，才是问题根源，现时十大财务公司占了放债人市场八成以上的份额，其余是逾千间小型「财仔」，质素良莠不齐，部分随时以「套路债」等形式钻法律空子，逼使事主长期欠债，对社会祸害深远。他认为对放债人的牌照要求应进一步专业化，包括注册会计师审核等。

有熟悉政策人士承认，「信资通」系统资讯并非完全实时，有机会出现时间差，但查询纪录是实时的，「例如你向A公司借3000蚊，半小时后向B公司再借，B公司会喺系统内睇到，有其他财务公司查询过，从而得知该人向多于一间公司借钱」，这有助放债人审视借款人的还款能力与坏帐风险。

至于制造债务陷阱问题，该人指，虽然今次未有针对性措施，但考虑到「追数都有成本」，透过严格规限贷款额，相信有助纾缓，「为咗一万几千贷款额，额外花多嚿钱揾人收债，商业上无甚利可图。」

借贷广告泛滥 易误导市民过度借贷

融资行业从业员协会召集人陈子康赞成拨乱反正，期望行业迎来大洗牌，只留下优质、正规的财务公司。但他提醒，部分不良贷款是在网上非法营运，源头来自境外，现行法例未必能处理，期望再进一步堵塞漏洞。

《放债人条例》自1980年实施至今，「财仔」生意早由地下转为地上，多年来财务公司大洒金钱在电视、网上卖广告，以正当生意示人，行业形象已大幅「漂白」，予人印象早由凶悍讨债的彪形大汉，转变为年轻专业女子、江湖救急的情义兄弟等。不过借贷广告泛滥，又会否营造出一种「钱来得易」的错误观感，影响社会风气，误导市民尤其年轻人过度借贷？长远可能是另一需要正视的问题。

聂风