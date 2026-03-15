规管放债人｜首阶段8月起实施 禁要求提供「咨询人」 许正宇指非针对家佣：是全社会的问题

中东局势持续紧张，财经事务及库务局局长许正宇表示，虽然局势动荡为市场带来不确定性，但同时亦带来机遇。他指出，近期不少海外投资者对香港市场表达兴趣，并正考虑进行更多元化的资产配置。他亦谈及当局将加强规管持牌放债人一事，指有关措施并非针对家佣。

许正宇今（ 15日）在商台节目表示，任何事都有两面，局势变化有危亦有机，留意到最近有海外资金，因应现时情况，正考虑更多元化配置。他认为，相较区内其他地区，香港的稳定性、安全性及政策确定性显得更为突出。据了解，近期有银行及律师行接获查询，显示部分家族办公室或拓展财富管理业务的投资者，对香港的兴趣正逐步升温。

港交所正筹划一系列改革措施

为配合全球局势发展，及「东升西降」局势变化，许正宇透露，港交所正筹划一系列改革措施，包括降低同股不同权上市市值门槛、扩大创科企业定义门槛等。他期望透过相关金融改革，进一步扩阔上市公司的来源地及行业类别，促进市场更稳健、更多元化发展。

加强规管持牌放债人并非针对家佣

另外，政府计划加强规管持牌放债人，首阶段措施会于8月1日起实施，月入6,000元或以下人士，还款比率不可超过35%；月入6,001至1.2万元人士，还款比率上限不可超过40%。许正宇形容新措施是「民有所呼，我有所应」。



许正宇指，月入6000元的收入门槛参考了本港家庭佣工平均月薪及食物津贴而定，而1.2万元则参考社署在职家庭资助计划的收入上限，强调规管借贷并非针对家庭佣工，是全社会的问题。当局有持续与相关国家总领事沟通，为外佣设有研讨会，讲解安全合法的借钱途经。

首阶段亦会禁止放债人要求借款人提供贷款咨询人，借款合约则会加入风险警示字句。第二阶段措施明年6月1日起实施，放债人须每30天向信贷资料平台「信资通」，加强资讯流通，避免同一借款人向不同放债人借款，提供借款人的个人信贷资料，包括信贷额度及还款纪录，估计涉及800间放债机构。



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