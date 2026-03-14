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「华富邨之父」廖本怀辞世　田北辰：很怀念这位良师益友｜Kelly Online

政情
更新时间：08:28 2026-03-14 HKT
发布时间：08:28 2026-03-14 HKT

人称「华富邨之父」的知名建筑师廖本怀日前逝世，享年96岁。实政圆桌召集人田北辰表示，对这位相识近二十载的良师益友深感怀念，并赞扬他对社会的贡献，很怀念这位良师益友。

田北辰今日（14日）于社交平台发文悼念。他忆述，与廖本怀为邻接近20年，即使对方曾身居政府要职，依然平易近人、毫无架子。廖本怀曾邀请他到家中作客，二人不时交流，又介绍不少社会贤达给他认识，对他的人生与事业发展均很有影响。

实政圆桌召集人田北辰表示，对这位相识近二十载的良师益友深感怀念。资料图片
实政圆桌召集人田北辰表示，对这位相识近二十载的良师益友深感怀念。资料图片

田北辰表示，最令他敬佩的，是廖本怀在公共服务领域的卓越贡献。廖本怀历任多个与房屋发展相关的重要职位，更是首位华人政务司司长。田北辰指，二人在日常交谈中，廖本怀经常提及市民的生活问题，因他会亲身到街市买餸，对物价水平的认识绝不逊于楼市走势，这些都给予他不少启发。

最后，田北辰再次表达对这位前辈的深切怀念，很怀念这位良师益友。

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