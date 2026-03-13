香港五年规划｜律政司成立「五年规划编制小组」 就「十五五」规划作更全面及精准部署

律政司再度与清华大学合作，举行第六期中国法基本原则课程，让政府律师及私人执业律师有机会进一步了解国家法律体系，确保在履行职责时，准确贯彻「一国两制」的方针，维护国家安全。

课程涵盖习近平法治思想

律政司司长林定国于社交平台发文指，本期课程内容涵盖国家司法制度、民法、刑法、行政法等专门法律知识，以及国家《宪法》和国家安全法，以加深学员对《基本法》和《香港国安法》的理解。课程还会教授国家主席习近平的法治思想和全过程人民民主的概念，以及探讨国家发展大局和最新动态。

首份「香港五年规划」年内完成

林定国表示，昨日闭幕的第十四届全国人民代表大会第四次会议，通过「十五五」规划纲要，为国家未来五年发展提出了总体思路、战略目标及重大举措。规划建议明确支持香港更好融入和服务国家发展大局，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，并建设国际创新科技中心，深化国际法律及解决争议服务中心、区域知识产权贸易中心、中外文化艺术交流中心建设，加快北部都会区建设。为主动对接国家「十五五」规划，在行政长官李家超带领下，政府会全速编制首份「香港五年规划」，相关工作在今年内完成。

为此，律政司成立了「香港五年规划编制小组」，就「十五五」规划作出更全面、精准和细致的部署，发挥香港法律和争议解决服务在国家发展中的角色，并在培训国际法律人才方面积极作为。律政司将致力协助香港法律界把握好国家政策带来的机遇，提升香港法治优势，更积极融入和配合国家发展大局，为建设更高水平的法治中国贡献力量。