廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨

人称「华富邨之父」的知名建筑师廖本怀昨（12日）离世，享年96岁。廖本怀于1960年加入政府，曾任屋宇建设处长、房屋署长、房屋司及政务司，参与房屋建设逾25年，任内曾设计马头围邨、和乐邨、福来邨及被誉为「平民豪宅」的华富邨等早期公共屋邨，更在1985年成为港英时代首位华人政务司。

廖本怀自1960年加入屋宇建设委员会，曾任屋宇建设处长、房屋署长和房屋司，任内曾设计马头围邨、和乐邨、福来邨、华富邨等公屋。在1975年，时任房屋署长的廖本怀陪同访港的英女王伊利沙伯二世到访刚建成的何文田爱民邨，1985年他出任政务司，是首位华人政务司，1989年退休。

1963年，廖本怀与袁经绵结婚。袁经绵是一位芭蕾舞蹈家，亦为毛妹芭蕾舞学校创办人、香港著名舞蹈家及舞蹈教育工作者。

在1960年代，廖本怀主张公屋房屋以独立厕厨设计。在2019年本报曾报道他重游华富邨，称昔日徙置区多为数户共用厕所，易起争执，又指忆述以往巡视，有居民和他表示「好钟意华富邨」，因为有独立厨厕，令他相当有满足感。

房屋局局长何永贤去年在农历新年兼元宵佳节，曾到访廖本怀家中拜年。