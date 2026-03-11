两会每日精华｜全国政协闭幕 王沪宁：为「十五五」开局起好步 凝聚人心及智慧

全国政协十四届四次会议早上在北京人民大会堂举行闭幕会，国家主席习近平等领导人出席。会议通过全国政协常委会工作报告、提案工作情况等报告，并在2057票赞成、1票反对下，表决通过政治决议，其中提到全国政协会坚定不移贯彻一国两制、港人治港、高度自治方针，坚定不移推进祖国统一大业等。

政协要服从同服务于「十五五」发展大局 开好局、起好步

中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁发表讲话，指会议期间全体委员认真讨论政府工作报告、「十五五」规划纲要草案和其他报告。

他强调，政协要服从同服务于「十五五」发展大局，团结引领各党派团体和各族各界人士，为「十五五」开好局、起好步，广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

王沪宁又强调，政协要聚焦经济社会发展中的重大问题，进行前瞻性研究和战略性思考，提出有价值、有分量的意见和建议，努力做到「察形势之变、识问题之要、谋管用之策」；多建「利民之言」，多做「惠民之事」，推动现代化建设成果，造福全体人民。

今年的全国政协会议会期七日，较去年多一日。十四届全国人大四次会议就会在明日( 12日 )下午闭幕。2000多名全国人大代表届时会对政府工作报告、「十五五」规划纲要，以及生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等草案，进行表决。

记者：郭咏欣 北京报道