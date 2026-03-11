议政随想︱谭镇国：《藉两会东风 绘北都发展》

2026年是国家「十五五」规划开局之年，正在北京召开的全国两会为国家未来五年发展擘画了宏伟蓝图，也为香港融入和服务国家发展大局指明方向。「十五五」规划设有港澳专章，并首次列明「加快北部都会区建设，同时明确支持香港建设国际创新科技中心，彰显中央对香港发展的深切期望与坚实支持。

在特区政府全力推动下，北都发展迈入关键期，政策支持与专案落地正双向发力。新一份《财政预算案》将北都创科发展作为重点方向之一，分别向河套香港园区、新田科技城、洪水桥产业园各注资100亿元，为园区开发、基建完善及产业培育等提供坚实资金支撑，相信亦为招商引资发挥领头作用。沙岭数据园区成功招标，中标企业将打造高端资料中心，预计营运首三年可创造约46亿元的经济产出及约180个技术性职位，足证政府投入可以将政策红利转化为发展实效。

在特区政府全力推动下，北都发展迈入关键期。资料图片

北部都会区专属法例将出台，我将全力跟进，为北都发展创造空间，容许创新政策先行先试；促进两地跨境要素流通，资本、技术、人才跨境流动，打造完整创科生态圈；同时联动大湾区城市推出联合政策包，为引入龙头企业度身订造企业落户方案等，以创新思维把握发展机遇。

全球局势风云变幻，国家始终是香港坚实的后盾。两会已为香港发展注入强劲动力，期盼香港各界凝聚共识，发挥香港「背靠祖国、联通世界」的独特优势，以香港首个五年规划为纽带，合力建设北部都会区，推动香港更好融入和服务国家发展大局，共谱长期繁荣稳定的新篇章。

谭镇国