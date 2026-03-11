Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱张志刚：香港「五年规划」须结合实际情况 计划经济或自由经济非二元对立

政情
更新时间：07:15 2026-03-11 HKT
发布时间：07:15 2026-03-11 HKT

国家支持港澳主动对接国家发展规划，融入及服务国家发展大局，因此香港特区政府将会制定首份属于香港的「5年规划」。在北京出席两会会议的全国政协委员、一国两制研究中心总裁张志刚表示，香港的「5年规划」必须结合香港实际情况去推进，且计划经济及自由经济非二元对立，为了向人民、市民负责，不能让市场导向将经济资源指向其他国家或地区。

五年规划须结合香港实际情况

他表示，国家发展经历与香港不同，国家由计划经济开始，亦拥有比较多的生产资源，香港虽然过去有做规划，但不是以5年地进行，并且集中于开支、政府工作等方面，即是医疗、教育、房屋，当中以房屋最为明显，有10年建屋计划等。

他续称，香港在经济发展方面，政府比较有局限，不是做太多规划，但也不是完全没有，例如香港金融市场发展、工业化发展都有做，但都不是以5年为时限去规划，因此之后香港要对接好国家的5年规划，就要结合实际情况去做。

全国政协委员、一国两制研究中心总裁张志刚表示，香港的「5年规划」必须结合香港实际情况去推进。

市民无界限 管治有界限

被问到推动香港「5年规划」，会否令外界误以为香港变成「计划经济」，他指世界各经济体系已不是二元对立，不是说只有计划经济或自由经济，有些政府采主动规划的做法，到完全自由主义的经济，中间仍有很多形态，举例新加坡都很多规划，不是完全市场导向的经济。

他更称，现在全球都有一个矛盾，市场是没有界限的，但城市或国家管治有界限，不可能市场的「无形之手」，将所有经济资源指向某些国家或地区时，国家就要接受这个客观现实。他坦言，如果政治及管治上有界限，一个政府为了对国家人民负责，就不可以将所有事交到「无形之手」去做。

记者：郭咏欣 北京报道

