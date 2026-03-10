两会2026︱施荣怀政协大会发言 忆父31年前同一场合为统一发声：家国情怀一脉相承｜Kelly Online
更新时间：16:58 2026-03-10 HKT
每年两会期间，全国政协全体会议都会有香港委员上台发言，今年是全国政协常委施荣怀，他发言时提到香港应牢牢把握「十五五」机遇，深度融入和服务国家发展大局。之后他透露，其父亲施子清于31年前、即1995年的全国政协大会上亦有发言，为祖国发统一发声，形容这种一脉相承的家国情怀，令他心中满是振奋与荣光。
他认为，这份荣耀源于国家的信任与重托，让他更深知使命在肩，又指「十五五」规划的新程已启，香港的发展从未离开祖国的脉动，始终与祖国同频共振。他愿与香港各界同心、同向，坚守爱国爱港初心。
施子清家族是「政协世家」，施门五父子都是政协，施子清自己做了四届全国政协委员，长子施荣怡是河南省政协、二子施荣怀是全国政协兼北京市政协、三子施荣恒是上海市政协，四子施荣忻则是深圳市政协。
记者：郭咏欣 北京报道
