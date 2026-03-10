两会每日精华︱人大审议生态环境法典、民族团结进步促进法等3部法律 周四闭幕会表决

在北京，全国人大代表今日（10日）举行分组会议，审议生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法，三部法律的草案将提交周四的全国人大闭幕会表决，希望通过立法形式，深化环保、民族事务同宏观规划领域的制度建设，应对未来挑战，推动高质量发展。

生态环境法典草案是继民法典之后，第二部以「法典」命名的法律，分为总则、污染防治、生态保护、应对气候变化、监督管理及法律责任等九个编章、超过500条。

参与该法起草的学者早前指出，生态环境法典不单单是把过去二三十部生态环境法律简单汇编，而是从过去的分散立法、应急修法，迈向体系化、现代化的新阶段。

民族团结进步促进法是继1984年民族区域自治法之后，又一部民族工作领域的综合性法律，用意在于促进民族团结，推进中华民族共同体建设。

民族团结法的草案内容颇多，包括明确公民有维护国家统一民族团结的法定义务，禁止任何制造民族分裂的行为。草案也提到支持香港及澳门特别行政区，开展关于中华民族、历史、文化和国情的教育。深化两岸各领域融合发展，增进台湾同胞「同属中华民族、同是中国人」的认识。

至于国家发展规划法草案是中国首次对国家发展规划进行专门立法，用意在于规范「五年规划」的制定与实施，解决规划碎片化、协调不足、随意调整等问题，保持政策规划的延续性。

记者：郭咏欣 北京报道