Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会每日精华︱人大审议生态环境法典、民族团结进步促进法等3部法律 周四闭幕会表决

政情
更新时间：18:00 2026-03-10 HKT
发布时间：18:00 2026-03-10 HKT

在北京，全国人大代表今日（10日）举行分组会议，审议生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法，三部法律的草案将提交周四的全国人大闭幕会表决，希望通过立法形式，深化环保、民族事务同宏观规划领域的制度建设，应对未来挑战，推动高质量发展。

生态环境法典草案是继民法典之后，第二部以「法典」命名的法律，分为总则、污染防治、生态保护、应对气候变化、监督管理及法律责任等九个编章、超过500条。

参与该法起草的学者早前指出，生态环境法典不单单是把过去二三十部生态环境法律简单汇编，而是从过去的分散立法、应急修法，迈向体系化、现代化的新阶段。

民族团结进步促进法是继1984年民族区域自治法之后，又一部民族工作领域的综合性法律，用意在于促进民族团结，推进中华民族共同体建设。

民族团结法的草案内容颇多，包括明确公民有维护国家统一民族团结的法定义务，禁止任何制造民族分裂的行为。草案也提到支持香港及澳门特别行政区，开展关于中华民族、历史、文化和国情的教育。深化两岸各领域融合发展，增进台湾同胞「同属中华民族、同是中国人」的认识。

至于国家发展规划法草案是中国首次对国家发展规划进行专门立法，用意在于规范「五年规划」的制定与实施，解决规划碎片化、协调不足、随意调整等问题，保持政策规划的延续性。

记者：郭咏欣 北京报道

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
9小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
5小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
6小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
10小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
2026-03-09 18:00 HKT
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
7小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
01:17
东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕
突发
7小时前
星岛申诉王 | 爱犬元朗行山被松绳大型狗咬死 涉案狗主「潜水」 港女誓讨公道：唔会放过佢
申诉热话
5小时前