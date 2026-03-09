两会2026 ︱最高检：加强海外利益司法保护 依法维护中国企业合作权益

全国两会正在北京举行，最高人民检察院检察长应勇今日（3月9日）在第十四届全国人民代表大会第四次会议上作最高人民检察院工作报告，报告内容提到「加强海外利益司法保护，依法维护我国公民、企业合法权益」。

外交部长王毅昨日就「中国外交政策和对外关系」回答中外记者提问时亦提到，中国坚决维护海外中国企业的正当合法权益，推动东道国政府保护中方的人员和项目安全，同时也坚决反制针对中国企业的无理打压，帮助企业提升防范风险和法律维权能力。

王毅强调，国家高度重视海外中国企业的合法权益。