两会2026．专访︱梁振英：香港政治体制是行政主导 立法主动权在行政机关手上

政情
更新时间：09:05 2026-03-09 HKT
发布时间：09:05 2026-03-09 HKT

主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥，日前分别与港区全国人大代表及全国政协委员会面时，强调行政主导不是行政长官一个人的事，也是特区政府、社会各界和广大市民的共同责任。全国政协副主席、前特首梁振英就表示，行政主导虽然没有写在《基本法》当中，但整个政治体制设定都是行政主导，而市民有责任去了解其所选出来的议员，与行政机关的关系、在政治体制中的功能。

梁振英表示，曾经有段时间，立法会的反对派议员从自身利益出发，希望以立法主导，有些政党、派别，希望能够组织起来成立一些所谓、接近执政党的政治联盟，这些都是违反《基本法》，部分人更已变成法庭案件的涉案人，曾希望拿到简单多数议席，通过否定政府的财政预算案，逼使政府去做一些违反《基本法》的事情。

他解释，行政主导体现在政治体制设计上，包括立法会立法是由特区政府向立法会提出，而议员只可以提出与财政、公共政策无关的议案，否则就要有行政长官批准，反映立法主动权是在行政机关的手上，且《基本法》上已写明行政机关及立法机关分别的工作。

他认为要在社会上不断宣讲，行政与立法各施其职，社会上其他人士，包括选委会委员、议员等都要知道，推动五年规划落实、实现目标也好，或者行政长官每年的《施政报告》的主导权及第一责任人，都在行政机关身上。

记者：郭咏欣 北京报道

