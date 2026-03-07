两会2026︱苏长荣专心受访未留意车队驶走 「落单」需另派专车送回驻地｜Kelly Online

全国政协今午（7日）举行第二次全体会议，有部分委员在会上发言，而按惯例委员出入时，都会引来大批传媒追访，今天会议完结时出现一段小插曲，有香港委员过于专心接受采访未上车，吓得工作人员要急急安排，转坐专车离开。

平常记者采访主要在大会堂内，但有时候人太多，记者会追到大会堂外的广场继续访问，而向来港澳委员愿意接受访问，深受中外媒体青睐。全国政协苏长荣走到广场时，继续被一群内地媒体追访，未有留意大队已经全部上车，当港澳委员车队陆续驶离时，他才急急追车，有大会工作人员看到他「落单」，吓得跑上前拉著他免生危险，最后安排私家专车送他回到驻地。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道