两会2026｜马逢国引述丁薛祥：就香港发展提五点看法 对接国家「十五五」规划

全国两会正在北京举行，港区人大代表今早（7日）在大会堂召开全体会议，主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥出席。会后港区人大代表会见传媒，港区人大代表团团长马逢国指，丁薛祥讲到2025年是个不平凡的一年，国家发展的成绩可圈可点，得来不易，特别指出国家经济总量再次提升，并形容「风景这边独好」。

2026年作为「十五五」开局之年 亦是香港由治及兴关键一年

马逢国引述丁薛祥指，香港过去一年是具有里程碑意义的一年，当中取得多项成就，包括第八届立法会选举成功圆满完成；妥善应对及处置特大火灾；审理及处置一宗重要国安案件；经济发展取得新突破。丁认为，香港在融入和服务国家发展大局方面，整体表现得更加主动。相关成就是国家「十四五」规划发展成就的缩影，而2026年作为「十五五」开局之年，亦是香港由治及兴的关键一年。

会上6名港区人大代表发言

马逢国提及丁薛祥指出，香港应如何融入及服务国家发展大局，以实现自身更好发展，并提出五点看法。丁认为香港应对接国家「十五五」规划，期望代表积极支持特区政府，加强对接经济社会发展的长期规划；坚持及完善行政主导，带头维护行政长官与特区政府的权威，支持政府依法施政，不断提升治理效能；坚持维护国安与社会稳定，在维护国家安全的大是大非问题上，必须旗帜鲜明、立场坚定、行动有力；扎实推进经济高质量发展，支持特区政府妥善谋划和推进一批重大项目，为经济高质量发展增添新动能；传承弘扬爱国爱港核心价值，支持特区政府的爱国主义教育，壮大香港的爱国爱港力量。

马逢国指，会上有6名代表发言，陈曼琪就国安法、完善选举制度的影响提出建议，特别提及落实家庭家教家风建设。雷添良探讨香港如何更好发挥国际金融中心作用，融入国家金融发展大局。林顺潮阐述香港在国际医疗枢纽上的潜力，包括临床数据、药械通及设立国际总部等。吴永嘉建议香港工业界及企业界如何配合国家高水平对外开放，完善产业链体系。朱立威则讨论香港如何发挥人才高地优势，善用本地大学资源，为国家发展服务。马逢国指，丁薛祥在每位代表发言后都有作即时简短回应，认为是很大鼓舞。

李慧琼：按丁薛祥嘱托 学习「十五五」规划与两会重要精神

全国人大常委、立法会议员李慧琼则表示，对于能亲身获丁薛祥会见感到非常兴奋，并感谢他代表中央政府，表达对香港各界的关心、支持和关怀。她承诺，会按照丁薛祥的嘱托，学习「十五五」规划与两会重要精神，回港后亦会带头宣传，让社会各界能与特区政府同心协力，制定香港首个五年规划。

李慧琼指出，立法会将全力支持和配合行政长官制定相关规划，因这对国家与香港的发展均至关重要。她透露，行政长官已请各政策局成立筹备小组，相信在规划纲要通过后，相关小组将转为工作组，立法会各事务委员会亦已准备就绪，议员将会就各自关注的议题及专业范畴进行调研，以配合政府，找准香港的发展方向。

李慧琼又指，丁薛祥在会上期望香港继续壮大爱国爱港力量，并加强青少年的爱国主义教育。她指，感受最深是丁薛祥促请与会者继续努力支持及配合行政长官工作，从而提升施政成效，以赢得市民支持。李慧琼相信，人大、立法会及社会各界都会继续朝著丁薛祥的期许努力，实践目标。

丁薛祥聆听每位代表发言后均有互动点评

港区人大代表陈勇于会后形容会面气氛亲和，丁薛祥在聆听每位代表的发言后均有互动点评，并表现出对香港各界事务的深入了解，涵盖大湾区发展、创新科技、教育、民生，以至过去一年发生的重大事件。陈勇引述丁薛祥指，「行政主导」不仅是行政长官李家超的责任，也是香港全社会的共同责任，需要共同努力，指丁在会上提出的建议将转达中央相关部委研究、总结。

陈勇又指，丁薛祥在互动过程中，超过三次要求各界继续支持由李家超带领的特区政府，做好行政主导，提升治理效能。

陈曼琪：行政、立法、司法机关必须「同唱一台戏」

港区人大代表陈曼琪则表示，香港由2014年非法「占中」至2019年「修例风波」，直至《香港国安法》实施及选举制度完善后，才迎来良政善治的局面。在「十五五」规划的开局之年，为切实履行维护国家安全的责任，建议行政长官应统筹全局，整合现有架构，成立「国家安全与发展统筹委员会」，以统筹各政策局，确保国家安全与发展规划能有效衔接。

陈曼琪指出，委员会将由行政长官直接统筹所有政策局，以落实国家安全与发展规划的无缝衔接。她强调，行政、立法、司法机关必须「同唱一台戏」，共同护航香港实现良政善治。在立法会层面，她建议应研究引入「立法前评估」及「事后追踪」机制，以进一步完善立法程序。

丁薛祥提及需注意金融安全

港区人大代表陈振英在记者会后提及，丁薛祥提到注意金融安全，因应金融科技与人工智能发展迅速，为香港的金融安全带来潜在影响，相信与稳定币、虚拟资产等新兴金融产品有关。他指出，金管局对于稳定币，计划在本季度仅发放少量牌照，并且会对持牌机构进行严格审查，确保其运营妥当后，才会允许其发行第一枚稳定币。随AI技术被银行、证券公司、保险公司等金融机构广泛应用，陈振英认为丁是指本港需有更好的监管措施来规范AI的使用。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：刘骏轩、李健威

