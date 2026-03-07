两会每日精华︱去年入境中国旅客人次逾1.5亿 丁薛祥晤港区人大提5要求

全国人大会议今日（7日）举行民生主题记者会，文化和旅游部部长孙业礼说，随著内地开放更多国家免签证到中国，入境的外国旅客数量持续增加。2025年入境旅游的人次超过1.5亿。手机、无人机、VR眼镜等电子产品，潮流玩具、文创产品已经成为游客眼中的中国特产。

以往外国人到内地，消费时不太适应使用电子支付工具，但经过几年的推广同改进，入境游支付便利化水平提高。孙业礼透露， 去年入境旅游移动支付费用达到800亿元人民币。

因应老龄化问题，内地近年出台多项措施鼓励生育。国家衞健委主任雷海潮表示，去年第四季起，陆续向符合条件、2022年起出世的婴幼儿发放每月300元人民币的育儿补贴，维持3年。至今已有3300万个家庭领取有关补贴。

丁薛祥晤港区人大 要求维护行政长官权威

主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥，早上在人民大会堂参加港区全国人大代表团审议，指今年是国家「十五五」规划开局之年，也是香港由治及兴的关键一年。

他认为香港要做好5点，一是做好自身规划，同国家的「十五五」规划对接。二是坚持和完善行政主导，带头维护行政长官和特区政府的权威，支持特区政府依法施政。三是坚持维护国家安全和香港社会稳定，在维护国家安全问题上，立场坚定、行动有力。

四是扎实推进经济高质量发展，支持特区政府妥善谋划及推进一批重大项目。五是进一步传承和弘扬爱国爱港的核心价值，支持特区政府的爱国主义教育。

