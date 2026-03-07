Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会每日精华︱去年入境中国旅客人次逾1.5亿 丁薛祥晤港区人大提5要求

政情
更新时间：17:30 2026-03-07 HKT
发布时间：17:30 2026-03-07 HKT

全国人大会议今日（7日）举行民生主题记者会，文化和旅游部部长孙业礼说，随著内地开放更多国家免签证到中国，入境的外国旅客数量持续增加。2025年入境旅游的人次超过1.5亿。手机、无人机、VR眼镜等电子产品，潮流玩具、文创产品已经成为游客眼中的中国特产。

以往外国人到内地，消费时不太适应使用电子支付工具，但经过几年的推广同改进，入境游支付便利化水平提高。孙业礼透露， 去年入境旅游移动支付费用达到800亿元人民币。

因应老龄化问题，内地近年出台多项措施鼓励生育。国家衞健委主任雷海潮表示，去年第四季起，陆续向符合条件、2022年起出世的婴幼儿发放每月300元人民币的育儿补贴，维持3年。至今已有3300万个家庭领取有关补贴。

丁薛祥晤港区人大 要求维护行政长官权威

主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥，早上在人民大会堂参加港区全国人大代表团审议，指今年是国家「十五五」规划开局之年，也是香港由治及兴的关键一年。

他认为香港要做好5点，一是做好自身规划，同国家的「十五五」规划对接。二是坚持和完善行政主导，带头维护行政长官和特区政府的权威，支持特区政府依法施政。三是坚持维护国家安全和香港社会稳定，在维护国家安全问题上，立场坚定、行动有力。

四是扎实推进经济高质量发展，支持特区政府妥善谋划及推进一批重大项目。五是进一步传承和弘扬爱国爱港的核心价值，支持特区政府的爱国主义教育。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

相关新闻: 

两会2026｜丁薛祥晤港区人大 冀带立会探索行政主导空间 产出更多符合香港及中央要求成果

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:18
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
7小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场局部恢复运作 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
24分钟前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
8小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
21小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
4小时前
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
影视圈
7小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
10小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT